શ્રીલંકાએ પાકિસ્તાનમાં ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી, 2 ખેલાડીઓની વાપસી
ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન ચરિત અસલંકાનું પ્રદર્શન અત્યંત નબળું રહ્યું હતું, જેના પરિણામે પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી આગામી વન-ડે ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે તેમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી.
Published : October 4, 2026 at 4:58 PM IST
SRI LANKA SQUAD TRI SERIES: શ્રીલંકાએ પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી આગામી વન-ડે (ODI) ત્રિકોણીય શ્રેણી માટેની ટીમમાંથી ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ચરિત અસલંકાને પડતા મૂક્યા છે. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા ઉપરાંત, ઈંગ્લેન્ડની ટીમ પણ આ શ્રેણીમાં ભાગ લઈ રહી છે. 88 વન-ડે મેચોમાં 40.55ની સરેરાશ ધરાવતા અસલંકાનું પ્રદર્શન ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન નબળું રહ્યું હતું; તેમણે ત્રણ મેચોમાં માત્ર 1, 11 અને 7 રન બનાવ્યા હતા. આ નબળા પ્રદર્શનને કારણે તેમને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. શ્રીલંકાએ તાજેતરમાં જ પાકિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી હતી.
અવિષ્કા ફર્નાન્ડો અને સહાન અરાચીગેની વાપસી
બેટ્સમેન અવિષ્કા ફર્નાન્ડો અને ઓલરાઉન્ડર સહાન અરાચીગે શ્રીલંકાની ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. આ બે ખેલાડીઓએ ચારિથ અસલંકા અને વાનિન્દુ હસરંગાનું સ્થાન લીધું છે. હસરંગાને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ઇજા થઈ હતી અને તેઓ પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. બાકીની ટીમમાં તે જ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી રમી હતી, જેમાં શ્રીલંકાનો 2-1થી પરાજય થયો હતો.
Here is the 16-member squad set to represent Sri Lanka in the upcoming Tri-Nation Series in Pakistan! 🇱🇰🏏 #SriLankaCricket https://t.co/rgJq3Uu1dl— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 4, 2026
અસલંકા T20I ટીમમાંથી પણ બહાર
અસલંકા ત્રિકોણીય શ્રેણી પહેલા પાકિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીમાંથી પણ બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, અસલંકા ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમનો ઉપ-કપ્તાન હતો. તે સમયે, નિયમિત કેપ્ટન કુસલ મેન્ડિસના પગમાં ઈજાને કારણે અસલંકાએ T20 મેચોમાં કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. જોકે, તે હવે આ શ્રેણીનો ભાગ નથી. ફર્નાન્ડો તેના પ્રભાવશાળી સ્થાનિક પ્રદર્શન પાછળ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. તેમણે પોતાના દેશની મેજર ક્લબ લિમિટેડ ઓવર્સ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર બેટિંગ કરી, જેમાં સાત ઇનિંગ્સમાં 63.85 ની સરેરાશથી 447 રન બનાવ્યા.
18 ઓક્ટોબરથી ત્રિકોણીય શ્રેણી શરૂ થશે
પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણી 18 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રાવલપિંડીમાં રમાશે. મેચનો પહેલો રાઉન્ડ રાવલપિંડીમાં રમાશે, ત્યારબાદ ટીમો બીજા રાઉન્ડ માટે લાહોર જશે. શ્રેણીની અંતિમ મેચ 31 ઓક્ટોબરે રમાશે.
ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની ટીમ
કુસલ મેન્ડિસ (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, અવિષ્કા ફર્નાન્ડો, કામિલ મિશ્રા, પવન રથનાયકે, સહન અરાચિગે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, જેનીથ લિયાનાગે, દાસુન શનાકા, દુનિથ વેલાલાગે, મહેશ તીક્ષાના, સચિન્દુ કોલંબેઝ, દુષ્મંથા ચમીરા, અસિથા ફર્નાન્ડો, દિલશાન મદુશંકા, ઈશાન મલિંગા.
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