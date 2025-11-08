પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત, T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ઝિમ્બાબ્વે પણ ભાગ લેશે
એશિયામાં ફરી એકવાર ત્રિકોણીય શ્રેણી યોજાઈ રહી છે. આ ત્રિકોણીય શ્રેણી પાકિસ્તાનમાં યોજાશે, જેમાં ઝિમ્બાબ્વે પણ ભાગ લેશે.
હૈદરાબાદ: શ્રીલંકા ક્રિકેટે શુક્રવારે પાકિસ્તાનના આગામી પ્રવાસ માટે ટીમોની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે. ઝિમ્બાબ્વે પણ આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં રમશે. શ્રીલંકાનો છેલ્લે એશિયા કપ સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાન સામે મુકાબલો થયો હતો, જ્યાં પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
આ ખેલાડીઓ ટીમમાંથી બહાર થયા હતા
શ્રીલંકાએ છેલ્લે 2019 માં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો હતો. હવે, તેઓ ફરીથી પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરવા માટે તૈયાર છે. આ શ્રેણી માટે ચરિથ અસલંકાને શ્રીલંકા માટે બંને ફોર્મેટમાં કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ODI ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં દિલશાન મદુશંકાને, જે શરૂઆતમાં ટીમમાં સામેલ હતા પરંતુ ઘૂંટણની ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયા હતા, તેમના સ્થાને ઈશાન મલિંગાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, ઉપરના શ્વસન માર્ગના ચેપમાંથી સ્વસ્થ થવાને કારણે મથિશા પથિરાના પ્રવાસમાંથી બહાર રહેશે અને તેમના સ્થાને અસિતા ફર્નાન્ડોને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
આ ખેલાડીઓને બંને ફોર્મેટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા
શ્રીલંકન ક્રિકેટ ટીમમાં બંને ફોર્મેટમાં વાનિન્દુ હસરંગાને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, અને તે બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કરવા માટે તૈયાર છે. તેની સાથે પથુમ નિસાંકા પણ ટીમને બંને ફોર્મેટમાં મજબૂત શરૂઆત આપવાનો પ્રયાસ કરશે. કુસલ મેન્ડિસને ODI અને T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. દાસુન શાનાકાને T20 ફોર્મેટમાં વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ODI ટીમ: ચરિથ અસલંકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, લાહિરુ ઉદારા, કામિલ મિશારા, કુસલ મેન્ડિસ, સદીરા સમરવિક્રમા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, જાનિથ લિયાનાગે, પવન રત્નાયકે, વાનિન્દુ હસરંગા, મહિષ થીક્ષના, જેફરી વાન્ડરસે, દુષ્મંથા ચમીરા, અસિથા ફર્નાન્ડો, પ્રમોદ મદુશન, ઇશાન મલિંગા.
T20 ટીમઃ ચરિથ અસલંકા (કેપ્ટન), દાસુન શનાકા (વાઈસ-કેપ્ટન) પથુમ નિસાંકા, કુસલ મેન્ડિસ, કુસલ પરેરા, કામિલ મિશ્રા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, ભાનુકા રાજપક્ષે, જેનિથ લિયાનાગે, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થીક્ષાન, દુશાન હેમંથા ચૌહાના, દુષ્મંથા ચમીરા, ડી. અસિથા ફર્નાન્ડો, ઈશાન મલિંગા.