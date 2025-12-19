ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા શ્રીલંકાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર, કેપ્ટનને બદલવામાં આવ્યો

શ્રીલંકાની T20 વર્લ્ડ કપ ટીમના કેપ્ટન તરીકે ચારિથ અસલંકાના સ્થાને દાસુન શનાકાની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

દાસુન શનાકા (AFP)
હૈદરાબાદ: શ્રીલંકાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે શ્રીલંકાની રાષ્ટ્રીય ટીમના કેપ્ટન તરીકે દાસુન શનાકાની નિમણૂક કરી છે. શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) એ આગામી મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે 26 સભ્યોની પ્રારંભિક ટીમની જાહેરાત કરી હતી, પસંદગીકારોએ નેતૃત્વમાં ફેરફારની પુષ્ટિ કરી હતી.

પ્રમોદ્ય વિક્રમસિંઘેના નેતૃત્વ હેઠળની પસંદગી પેનલે અસલંકાના ઘટતા જતા બેટિંગ ફોર્મનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને ટુર્નામેન્ટની પાછલી ત્રણ આવૃત્તિઓમાં શનાકાના અનુભવને મહત્વ આપ્યું હતું. વિક્રમસિંઘે માનતા હતા કે 28 વર્ષીય ખેલાડીને કેપ્ટનશીપની ફરજોમાંથી મુક્ત કરવાથી તેને પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની મહત્વપૂર્ણ ઘરઆંગણે શ્રેણી પહેલા તેનું ફોર્મ પાછું મેળવવામાં મદદ મળશે.

કેટલાક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ટીમ પાકિસ્તાનના વ્હાઇટ-બોલ પ્રવાસમાંથી ખસી ગયા પછી કેપ્ટનશીપમાંથી તેને દૂર કરવાની અટકળો ઝડપથી ફેલાઈ હતી. આ પગલું ઇસ્લામાબાદમાં થયેલા આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટ પછી આવ્યું હતું જેમાં નવ લોકો માર્યા ગયા હતા. જોકે ડાબોડી બેટ્સમેન હવે કેપ્ટન નથી, પરંતુ તે નિષ્ણાત બેટ્સમેન તરીકે ટીમનો ભાગ રહે છે.

વિક્રમસિંઘેએ કહ્યું, "શનાકાની ભૂમિકા ઓલરાઉન્ડરની રહેશે. જ્યારે મેં પસંદગીકાર પદ છોડ્યું ત્યારે શનાકા કેપ્ટન હતા. ત્યારે ચરિથ અમારી લાંબા ગાળાની યોજનાઓમાં હતા. અમને આશા છે કે તે પોતાનું બેટિંગ ફોર્મ પાછું મેળવશે. મુખ્ય કોચ સનથ જયસૂર્યા સાથે સલાહ લીધા પછી, અમને લાગ્યું કે ટીમમાં મોટા ફેરફારો કરવાનો આ યોગ્ય સમય નથી."

શ્રીલંકાને ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, ઝિમ્બાબ્વે અને ઓમાન સાથે જૂથબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીથી તેમના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરે છે. નિરોશન ડિકવેલા ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, અને વિક્રમસિંઘેએ કહ્યું કે તેમનો ઉપયોગ લાઇનઅપમાં એક લવચીક વિકલ્પ તરીકે કરવામાં આવશે.

T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકાની ટીમ

દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા, કુસલ મેન્ડિસ, કુસલ પરેરા, નિરોશન ડિકવેલા, ધનંજયા ડી સિલ્વા, જેનિથ લિયાનાગે, સહન અરાચિગે, ચારિથ અસલંકા, નુવાન તુશારા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, મહેશ થેક્ષાના, પવનાન્ના, પવનાન્ના, પથ્થુના, ધનંજયા. હસરંગા, દિલશાન મદુશંકા, દુનિથ વેલાલેજ, મિલન રથનાયકે, ઈશાન મલિંગા, દુષ્મંથા ચમીરા, પ્રમોદ મદુશન, દુષ્મંથા હેમંથા, વિજયકાંત વ્યાસકાન્ત અને ટ્રેવિન મેથ્યુ.

