પંજાબ કિંગ્સની હારની હેટ્રિક, હૈદરાબાદનું શાનદાર પ્રદર્શન, 33 રનથી પંજાબને હરાવ્યું
હૈદરાબાદે દરેક પાસામાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પંજાબને 33 રનથી હરાવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચ્યું.
Published : May 7, 2026 at 8:58 AM IST
SRH vs PBKS IPL 2026: બુધવારે હૈદરાબાદના ઉપ્પલ સ્થિત રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ની 49મી મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે દરેક પાસામાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પંજાબ કિંગ્સને 33 રનથી હરાવ્યું.
હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં, PBKSની નબળી ફિલ્ડિંગ ભારે પડી. ઇશાન કિશન અને હેનરિક ક્લાસેન બંને દ્વારા છોડવામાં આવેલા કેચ આખરે પંજાબ માટે ખુબ ફટકા સમાન સાબિત થયા. આ જોડીએ તેમની મહત્વપૂર્ણ અડધી સદીનો પુરેપુરો ફાયદો ઉઠાવ્યો, જેના કારણે SRH એક જંગી સ્કોર ખડકવામાં સફળ રહી અને અંતે મેચ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવ્યું.
IPL 2026 | Sunrisers Hyderabad beat Punjab Kings by 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, હૈદરાબાદે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 235 રન બનાવ્યા. અભિષેક શર્માએ 13 બોલમાં 35 રન, ટ્રેવિસ હેડે 19 બોલમાં 38 રન, ઇશાન કિશનએ 32 બોલમાં 55 રન, હેનરિક ક્લાસેનએ 43 બોલમાં 69 રન અને નીતિશ રેડ્ડીએ 13 બોલમાં 29 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી.
જવાબમાં, પંજાબ કિંગ્સ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 202 રન જ બનાવી શક્યું. કૂપર કોનોલીનું દમદાર પ્રદર્શન કદાચ એકમાત્ર સકારાત્મક પાસું હતું. તેણે પોતાની પ્રથમ T20 સદી પૂર્ણ કરી અને 59 બોલમાં 107 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. આ ઉપરાંત, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન વધારે રન બનાવી શક્યો નહીં.
હૈદરાબાદ માટે બધા બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી, જેમાં કેપ્ટન પેટ કમિન્સ સૌથી સફળ રહ્યા. તેમણે 4 ઓવરમાં 34 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેમને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. શિવંગ કુમારે પણ બે વિકેટ લીધી.
આ જીત સાથે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 14 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું. જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ ટીમ સતત ત્રણ હાર બાદ 13 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને સરકી ગઈ છે.