SRH vs CSK: હૈદરાબાદે રોમાંચક મુકાબલમાં ચેન્નાઈને 10 રનથી હરાવ્યું, મલિંગાએ ઝડપી 3 વિકેટ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 194 રન બનાવ્યા બાદ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 184 રન પર રોકી દીધી.

Published : April 19, 2026 at 10:33 AM IST

હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની 27મી મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પાંચ વખતના ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) ને 10 રનથી હરાવ્યું. હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં CSKના 195 રનના જવાબમાં, CSK 20 ઓવરમાં 184/8 જ બનાવી શક્યું. શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર ઇશાન મલિંગાએ મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી, 4 ઓવરમાં 29/3 લીધા, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.

અગાઉ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) એ ઓપનર અભિષેક શર્મા (59) અને હેનરિક ક્લાસેન (59) ની અડધી સદીની મદદથી 20 ઓવરમાં 9/194 રન બનાવ્યા હતા.

એક પડકારભર્યા લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી CSKની શરૂઆત ખૂબ જ સારી રહી અને તેણે પહેલી ઓવરમાં 15 રન બનાવ્યા. જોકે, તેને ખુબ જલ્દી જ એક આંચકો લાગ્યો જ્યારે બીજી ઓવરમાં નીતીશ કુમાર રેડ્ડીએ સંજુ સેમસનને સાત રન પર આઉટ કર્યો.

શરૂઆતના આંચકા છતાં, આયુષ મ્હાત્રેએ ત્રીજી ઓવરમાં 24 રન બનાવીને જોરદાર વાપસી કરી. તે સારા ફોર્મમાં દેખાતો હતો, પરંતુ હેમસ્ટ્રિંગને કારણે તેને મેદાનની બહાર જવાની ફરજ પડી અને અંતે તે 13 બોલમાં 30 રન બનાવીને આઉટ થયો.

SRHએ પોતાની પકડ ત્યારે મજબૂત કરી જ્યારે મલિંગાએ CSKના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડને 19 રન પર આઉટ કરીને CSKની પકડ વધુ મજબૂત બનાવી. ત્યારબાદ સરફરાઝ ખાન અને મેથ્યુ શોર્ટે 46 રનની ભાગીદારી સાથે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી, જેનાથી CSKનો સ્કોર અડધી ઓવર પછી 111/3 થયો.

દબાણ વધવાની સાથે, શોર્ટ રન ગતિ વધારવા માટે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા અને 30 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. જેનાથી મલિંગાને ત્રણ વિકેટ મળી. શિવમ દુબેએ લક્ષ્યનો પીછો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ સાકિબ હુસૈને 21 રની પર બોલ્ડ કરી દીધી

જેમી ઓવરટન અને અંશુલ કંબોજના છેલ્લા સમયના પ્રયાસો અપૂરતા રહ્યા કારણ કે CSK અંતિમ ઓવરમાં 18 રન બનાવી શક્યું નહીં અને 8 વિકેટે 184 રન બનાવી શક્યું. મલિંગાએ 29 રનમાં 3 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ બે વિકેટ લઈને SRH ને 10 રનથી જીત અપાવી હતી.

પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી SRHની ટીમે સાવધાનીપૂર્વક શરૂઆત કરી પરંતુ પાવર પ્લેમાં પોતાની ગતિ વધારી દીધી. અભિષેક શર્મા અને ટ્રેવિસ હેડ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં દેખાતા હતા, નિયમિત અંતરાલે ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારતા હતા. પાંચમી ઓવરમાં અભિષેકની વિસ્ફોટક બેટિંગ, જેમાં તેણે મેથ્યુ શોર્ટના બોલ પર 25 રન બનાવ્યા, SRH ને પાંચ ઓવરમાં 63/0 સુધી પહોંચાડી દીધી.

CSKએ તરત જ વળતો પ્રહાર કર્યો, મુકેશ ચૌધરીએ હેડને 23 રન પર આઉટ કર્યો, અને ઇશાન કિશન બીજા જ બોલે શૂન્ય રને આઉટ થયો, જેના કારણે પાવર પ્લે પછી SRHનો સ્કોર 75/2 થયો. અભિષેકની ઇનિંગ આઠમી ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ જ્યારે તેણે જેમી ઓવરટનની બોલિંગને ધાર આપી અને સંજુ સેમસન દ્વારા કેચ આઉટ થયો. તેણે 22 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા સહિત ઝડપી 59 રન બનાવ્યા.

SRHનીએ 11મી ઓવરમાં બીજી વિકેટ ગુમાવી, પરંતુ ક્લાસેન અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ મળીને ઈનિંગને સ્થિર કરવા માટે 35 રનની ઝડપી ભાગીદારી કરી. રેડ્ડીએ આઉટ થયા પહેલા 12 રન બનાવ્યા, જ્યારે ક્લાસેનએ આક્રમક રમત ચાલુ રાખી અને 32 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી.

અંતે, ક્લાસેનને અંશુલ કંબોજ દ્વારા 39 બોલમાં 59 રન બનાવીને બોલ્ડ કરવામાં આવ્યો. શિવમ કુમાર (8 બોલમાં 12) જેવા બેટ્સમેનોના ટૂંકા અને ઝડપી દાવને કારણે SRH ઇનિંગ્સના અંતમાં 194 રન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું, પરંતુ તેઓ 200 રન સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. CSK માટે, ઓવરટન અને કંબોજે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે મુકેશ ચૌધરીએ એક વિકેટ લીધી.

