ETV Bharat / sports

SRH vs CSK LIVE મેચ દરમિયાન થયો 'કાળો જાદુ' થયો, લલિત મોદીએ પણ કર્યો મોટો ખુલાસો

19 એપ્રિલના રોજ, SRH અને CSK વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ મેચ દરમિયાન, સ્ટેન્ડમાં બેઠેલા હૈદરાબાદના એક ચાહકે અંધશ્રદ્ધા વાળી વિધિ કરી હતી.

SRH VS CSK TEAM & LALIT MODI
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BLACK MAGIG LIVE MATCH: 18 એપ્રિલ, શનિવારના રોજ, IPL 2026 ની સીઝનમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં હૈદરાબાદનો વિજય થયો હતો. લાઈવ મેચ દરમિયાન, હૈદરાબાદના એક ચાહકે એક ધાર્મિક હરકતો કરી - જેને સોશિયલ મીડિયા પર "કાળો જાદુ" કહેવામાં આવે છે, જે સીએસકે માટે એક મોટો આંચકો હતો, જે આખરે તેમની હાર તરફ દોરી ગયો. હવે, આ વીડિયો શેર કરતી વખતે, આઈપીએલના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ લીગ સાથે સંબંધિત એક જૂની કહાની કહી છે. ચાલો સંપૂર્ણ કહાની પર નજીકથી નજર કરીએ.

SRH ચાહકનો વિડીયો થયો વાયરલ

આ મેચમાં, CSK, હૈદરાબાદ સામે 194 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહી હતી. 17મી ઓવર દરમિયાન, CSK 154/7 પર રમી રહી હતી. શિવમ દુબે ક્રીઝ પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, જ્યારે સાકિબ હુસૈન હૈદરાબાદ તરફથી બોલિંગ કરી રહ્યો હતો. આ ક્ષણે, સ્ટેડિયમમાં બેઠેલા એક ચાહકે લીંબુ ઉપાડ્યું અને કંઈક ગણગણાટ કરતો જોવા મળ્યો. પછી, બીજી જ બોલ પર, શિવમ દુબેને સાકિબ હુસૈન દ્વારા ક્લીન બોલ્ડ કરવામાં આવ્યો. આ ચાહકનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો.

શિવમ દુબેના આઉટ થયા પછી, મેચનું પાસું પલટાયું, અને 194 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, સીએસકે ફક્ત 184/8 જ બનાવી શક્યું. હૈદરાબાદ 10 રનથી મેચ જીતી ગયું.

લલિત મોદીએ એક પોસ્ટ શેર કરી

આ પછી, લલિત મોદીએ 2011 ની IPL સીઝન સાથે સંબંધિત એક કિસ્સો પણ શેર કર્યો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "મને યાદ છે કે મેં એક વિડીયો ક્લિપ પોસ્ટ કરી હતી જેમાં એક ઘટના દર્શાવવામાં આવી હતી જેમાં એક ટીમ માલિકે વિરોધી ટીમ સામે આવું વર્તન કર્યું હતું. તે આ કરવા માટે વિરોધી ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં જાતે પ્રવેશ કર્યો હતો. મેં 2011 ની સીઝન દરમિયાન જે સમયે આ ઘટના બની હતી - નક્કર પુરાવાઓ દ્વારા સમર્થિત માહિતી મળ્યા પછી વિરોધી ટીમના માલિકોને આ બાબત વિશે ચેતવણી આપી હતી. મારી ટીમ દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ, હું આ બધી પ્રવૃત્તિઓ પાછળના વ્યક્તિઓને ફિલ્મ અથવા ટીવી શ્રેણીમાં ખુલ્લા પાડીશ."

TAGGED:

IPL 2026
BLACK MAGIC SRH VS CSK MATCH
CSK VS SRH
LALIT MODI
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.