GT સામે હાર બાદ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને વધુ એક ઝટકો, કેપ્ટન પેટ કમિન્સ અંગે આવી મોટી અપડેટ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ હારી ગઈ હતી. આ દરમિયાન, ટીમના કેપ્ટન પેટ કમિન્સ ધીમા ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
Published : May 13, 2026 at 2:14 PM IST
PAT CUMMINS HAS BEEN FINED: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે વધુ એક IPL મેચ હારી ગઈ છે. જ્યારે આ હારનો ખાસ પ્રભાવ પડ્યો નથી. ટીમ હજુ પણ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના ચારમાં છે તેમણે હવે તેમની બાકીની મેચો જીતવી પડશે; નહીં તો, પ્લેઓફમાં પહોંચવું મુશ્કેલ કાર્ય બની જશે. દરમિયાન, BCCI એ SRH કેપ્ટન પેટ કમિન્સ સામે કાર્યવાહી કરી છે, તેના પર ધીમો ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ દંડ ફટકાર્યો છે.
પેટ કમિન્સને ₹12 લાખનો દંડ
IPL દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સને અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની તેમની ટીમની મેચ દરમિયાન ધીમો ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. નિવેદનમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, IPLની આચારસંહિતાના કલમ 2.22 હેઠળ જે ન્યૂનતમ ઓવર-રેટ ગુનાઓને લગતી છે. કમિન્સ પર સિઝનનો આ પહેલો ગુનો હતો, તેથી તેને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
Pat Cummins has been fined INR 12 lakh after SRH maintained a slow over rate last night against GT.#IPL2026 pic.twitter.com/ItLHnSN9h8— Cricbuzz (@cricbuzz) May 13, 2026
GT સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ગુજરાત ટાઇટન્સે તેમની ફાળવેલ 20 ઓવરમાં કુલ 168 રન બનાવ્યા. તે સમયે, એવું લાગતું ન હતું કે GT મેચ જીતશે, કારણ કે લક્ષ્ય ખાસ મુશ્કેલ લાગતું ન હતું. જોકે, SRH ના પ્રબળ બેટ્સમેન આ રમતમાં ફાયર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. આખી ટીમ સામૂહિક રીતે ફક્ત 86 રન જ બનાવી શકી. તેમની ઇનિંગ્સ ફક્ત 14.5 ઓવર સુધી ચાલી, જેના પરિણામે 82 રનના માર્જિનથી કારમી હાર થઈ. આ પરિણામથી ટીમના નેટ રન રેટમાં પણ થોડો ઘટાડો થયો છે. ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે; જોકે, પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે, તેમણે આ બિંદુથી આગળની બાકીની મેચો જીતવી પડશે.
18 મેના રોજ CSK સામે ટકરાશે
SRH એ અત્યાર સુધી 12 લીગ મેચ પૂર્ણ કરી છે, એટલે કે હવે તેમની પાસે બે મેચ રમવાની બાકી છે. તેમની આગામી મેચમાં, ટીમ 18 મેના રોજ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્યારબાદ, તેમની અંતિમ મેચ 22 મેના રોજ રમાશે, જ્યાં SRH RCB સામે ટકરાશે. ટીમ અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને હાલમાં તેને આ સિઝનમાં ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
