SRH ની માલિક કાવ્યા મારને પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદ્યો, હરાજીમાં ખર્ચી નાખ્યા કરોડો રૂપિયા
ઈંગ્લેન્ડની પ્રખ્યાત ક્રિકેટ લીગ 'ધ હંડ્રેડ' ની હરાજીમાં પાકિસ્તાનના ખેલાડી અબરાર અહેમદને ખરીદવામાં આવ્યો છે.
THE HUNDRED AUCTION 2026: ધ હંડ્રેડ માટે હરાજીમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને લઈને ચાલી રહેલી અટકળોનો આખરે અંત આવ્યો જ્યારે પાકિસ્તાનના ખેલાડીને IPL સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો. હકીકતમાં, પાકિસ્તાનના સ્પિનર અબરાર અહેમદને સનરાઇઝર્સ લીડ્સે £190,000 અથવા લગભગ ₹2.34 કરોડ (આશરે ₹2.34 કરોડ) માં ખરીદ્યો હતો. આ ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ગ્રુપની માલિકીની છે, જેની સહ-માલિકી કાવ્યા મારન ધરાવે છે. ધ હંડ્રેડ હરાજી પહેલા, એવા અહેવાલો હતા કે IPL ટીમો પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ખરીદશે નહીં. આ સમાચાર બાદ, ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડને નિવેદન જારી કરવાની ફરજ પડી હતી.
ઉસ્માન તારિક પહેલો પાકિસ્તાની ખેલાડી બન્યો
આ પહેલા, અન્ય એક પાકિસ્તાની સ્પિનર, ઉસ્માન તારિક, હરાજીમાં પહેલો પાકિસ્તાની ખેલાડી વેચાયો હતો. તેને બર્મિંગહામ ફોનિક્સ દ્વારા £140,000 અથવા આશરે ₹1.72 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આ પછી સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ સોદો અબરાર અહેમદનો હતો, જે ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ સાથે જોરદાર બોલી લડાઈમાં સામેલ હતો, અને અંતે, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે બાજી મારી લીધી.
Finally, a Pakistani player has been picked by an Indian-owned franchise!— Pavilion Post (@CricinsightsX) March 12, 2026
Sunrisers Leeds, led by owner Kavya Maran, saw Daniel Vettori express interest in mystery spinner Abrar Ahmed.
The franchise eventually won the bidding war against Trent Rockets, securing him for £190,000 https://t.co/o5SN3Q95MQ pic.twitter.com/gpgJFcuQmg
અંગ્રેજી મીડિયાના અહેવાલો ખોટા સાબિત થયા
હરાજી પહેલાં, બીબીસીના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આઈપીએલ ટીમો ધરાવતા ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકો પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ખરીદશે નહીં. ધ હંડ્રેડમાં આઠ ટીમોમાંથી ચાર આઈપીએલ સાથે જોડાયેલા જૂથોની માલિકીની છે. આમાં એમઆઈ લંડન, સનરાઇઝર્સ લીડ્સ, સધર્ન બ્રેવ્સ અને માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે અબરાર અહેમદને ખરીદીને આ અટકળોને સંપૂર્ણપણે ખોટી સાબિત કરી.
ઘણા પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અનસોલ્ડ રહ્યા
ધ હંડ્રેડ હરાજી દરમિયાન ઘણા અગ્રણી પાકિસ્તાની નામો અનસોલ્ડ રહ્યા. તેમાં ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફ, ઓલરાઉન્ડર શાદાબ ખાન અને યુવા બેટ્સમેન સેમ અયુબનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર શાહીન આફ્રિદીએ હરાજી શરૂ થાય તે પહેલાં જ પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું.
કાવ્યા મારનની કંપની
સનરાઇઝર્સ લીડ્સ સંપૂર્ણપણે ભારતીય મીડિયા સમૂહ સન ગ્રુપની માલિકીની છે, જેનું સંચાલન કલાનિધિ મારન અને તેમની પુત્રી, સીઈઓ કાવ્યા મારન દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ફ્રેન્ચાઇઝી અગાઉ નોર્ધન સુપરચાર્જર્સ તરીકે જાણીતી હતી અને આ વર્ષે ભારતીય કંપની દ્વારા તેને હસ્તગત કરવામાં આવી હતી.
