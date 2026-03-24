35 વર્ષીય વિદેશી બોલર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમમાં જોડાયો, જેક એડવર્ડ્સનું સ્થાન લેશે

IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા, એક વિદેશી બોલર સનરાઇઝર્સ ટીમમાં જોડાયો છે. ટીમે જેક એડવર્ડ્સના સ્થાને આ ઝડપી બોલરને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 7:25 PM IST

IPL 2026: નવી IPL સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા, 35 વર્ષીય ઇંગ્લિશ બોલર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમમાં જોડાયો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ માહિતી શેર કરી. ઈજાને કારણે, જેક એડવર્ડ્સ આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. પરિણામે, મેનેજમેન્ટે તેમના સ્થાને ડેવિડ પેનને ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. સનરાઇઝર્સ ટીમ 28 માર્ચે IPL 2026 ની શરૂઆતની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરવાની તૈયારીમાં છે. પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં, ટીમની કેપ્ટનશીપ ઇશાન કિશનના હાથમાં રહેશે.

IPL માં ડેબ્યૂ કરવાની તક

ડેવિડ પેનનું IPL માં આ પ્રથમ સીઝન હશે. આ પહેલા, તે ટુર્નામેન્ટમાં કોઈપણ ટીમનો ભાગ રહ્યો નથી. તેને સનરાઇઝર્સ તરફથી રમતા ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે. હવે 35 વર્ષનો, પેને તેની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધી 233 T20 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 21.16 ની સરેરાશ અને 8.03 નો ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખ્યો છે. વધુમાં, તેણે 304 વિકેટ પોતાના નામે કરી છે. તેણે 2022 માં ઇંગ્લેન્ડ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું પરંતુ તે ફક્ત એક જ મેચ રમી શક્યો હતો, જેમાં તેણે એક પણ વિકેટ લીધી હતી.

SRH નો પહેલો મુકાબલો RCB સામે થશે

સનરાઇઝર્સ ટીમ આ વર્ષની IPLની પહેલી મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. ટીમનો મુકાબલો ગયા વર્ષની ચેમ્પિયન RCB સામે થશે. કેપ્ટન પેટ કમિન્સ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હોવાથી શરૂઆતની કેટલીક મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. પરિણામે, યુવા ભારતીય ખેલાડી ઇશાન કિશન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે અભિષેક શર્મા ઉપ-કપ્તાન તરીકે સેવા આપશે. પેટ કમિન્સના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમ 2024 માં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, અને આ વખતે, તેઓ તે જ સ્તરના પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની મેચોનો કાર્યક્રમ

  • 28 માર્ચ, 2026 (શનિવાર): RCB વિરુદ્ધ SRH: બેંગલુરુ
  • 2 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ SRH: કોલકાતા
  • 5 એપ્રિલ, 2026 (રવિવાર): SRH વિરુદ્ધ LSG: હૈદરાબાદ
  • 11 એપ્રિલ, 2026 (શનિવાર): PBKS વિરુદ્ધ SRH: મુલ્લાનપુર

