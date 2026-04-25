શ્રીસંતે હરભજન પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, એક દિવસ પહેલા જ ભાજપમાં લીધી હતી એન્ટ્રી
2008માં બંને ક્રિકેટરો વચ્ચે થયેલો થપ્પડ વિવાદ ફરી એકવાર સપાટી પર આવ્યો છે
Published : April 25, 2026 at 7:01 PM IST
ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં શામેલ થયાના એક દિવસ બાદ જ હરભજન સિંહ પર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના તેમના પૂર્વ સાથી એસ શ્રીસંતે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. જોકે, આ આરોપ રાજકારણતી પ્રેરિત નથી પણ રમતના મેદાન સાથે જોડાયેલ છે પરંતુ આ આરોપના ટાઈમિંગ પર સવાલ પેદા થઈ રહ્યા છે. કારણ કે, એક દિવસ પહેલા જ હરભજન સિંહ અને તેમની સાથે 6 રાજ્યસભ્યા સભ્યોએ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો.
શ્રીસંતે હરભજન પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
અસલમાં આ આરોપ હરભજન અને શ્રીસંતના થપ્પડ વિવાદ સાથે જોડાયેલો છે. પૂર્વ ફાસ્ટ બોલરે તાજેતરમાં આ વિવાદ પર પ્રતિક્રિયા હરભજન સિંહ પર ચોંકાવનારા આરોપ લગાવ્યા. તેણે આરોપ લગાવ્યો કે, હરભજને આ ઘટના દ્વારા કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી. શ્રીસંતે એક મીડિયા ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં આ વાત કરી.
તેણે કહ્યું કે, 'હું તેમને 'અન્ના' કહીને બોલાવતો હતો પણ જ્યારથી તેમણે તે જાહેરાત કરી છે ત્યારથી અમારી વચ્ચે કોઈ વાતચીત થઈ નતી. મેં તો તેમને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર બ્લૉક પણ કરી દીધા છે. તાજેતરમાં જ તેમણે થપ્પડ વિવાદ પર આધારિત એક એડવર્ટાઈઝમેન્ટ કરી હતી. આનાથી તેમણે આશરે કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી. તેમણે મને પણ આ એડ શેર કરવા માટે કહ્યું હતું, મેં તેમને કહ્યું હતું કે, હું તમને માફ કરું છું પરંતુ હું એ ઘટનાને ક્યારેય નહીં ભૂલું.'
શ્રીસંતે માફી વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, 'તેમણે ક્યારેય એ નથી કહ્યું કે, અન્ય લોકો દ્વારા કરેલી ભૂલોને ભૂલાવી દેવામાં આવે. જો તમે ભૂલોને ભૂલાવી દો છો તો સામેવાળી વ્યક્તિ ફરીવાર તે જ ભૂલ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.'
હરભજન-શ્રીસંત વિવાદ
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની પ્રથમ સિઝન 2008માં શરૂ થઈ હતી. આ સીઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબની વચ્ચે મેચ ખતમ થયા બાદ બધા ખેલાડીઓ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવી રહ્યા હતા ત્યારે હરભજને શ્રીસંતને થપ્પડ મારી દીધી હતી. આ ઘટના બાદ શ્રીસંત મેદાન પર જ રડી પડ્યો હતો અને હરભજન પર આ હરકતને લીધે આઠ મેચો માટે બેન લાગી ગયો હતો. આ ઘટનાને 18 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે.
