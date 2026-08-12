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રમતગમત મંત્રાલયની મોટી કાર્યવાહી, ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશનને કર્યું સસ્પેન્ડ

12 ઓગસ્ટના રોજ, રમતગમત મંત્રાલયે વહીવટી ખામીઓનો હવાલો આપીને ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાને સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે.

રમતગમત મંત્રાલયની મોટી કાર્યવાહી, ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશનને કર્યું સસ્પેન્ડ
રમતગમત મંત્રાલયની મોટી કાર્યવાહી, ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશનને કર્યું સસ્પેન્ડ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 7:40 PM IST

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SUSPENDED TABLE TENNIS: ભારતીય રમતગમત મંત્રાલયે ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (TTFI) ને સસ્પેન્ડ કરી અને તેની માન્યતા રદ કરી, ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) ને રમતના કામકાજનું સંચાલન કરવા માટે એક એડ-હોક સમિતિ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો. તેના આદેશમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે અગાઉ જારી કરાયેલ કારણદર્શક નોટિસનો પ્રતિભાવ અસંતોષકારક હતો અને સમયસર ચૂંટણીઓ યોજવામાં નિષ્ફળતાને કારણે ફેડરેશનને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. આદેશમાં વધુમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે IOA, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા ITTF સાથે પરામર્શ કરીને, આંતરિક નિયમનકારી પદ્ધતિ સ્થાપિત કરવા માટે એડ-હોક સમિતિની રચના સહિત યોગ્ય પગલાં લેશે; TTFI માં યોગ્ય શાસન માળખું પુનઃસ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી આ વ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે.

ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (TTFI) ને સસ્પેન્ડ કરવાના રમત મંત્રાલયના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાલક મંડળ સાથે પરામર્શ કરીને એક આંતરિક નિયમનકારી પદ્ધતિ સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેશે, જેમાં એડ-હોક સમિતિની રચનાનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યવસ્થા TTFI માં યોગ્ય કાર્યકારી માળખું પુનઃસ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. TTFI હાલમાં મેઘના અહલાવત દ્વારા સંચાલિત છે, જે તેની પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ છે; તેમણે ડિસેમ્બર 2022 માં પદ સંભાળ્યું હતું. ફેડરેશન ઘણા મહિનાઓથી અશાંતિમાં છે. જાન્યુઆરી 2026 માં, તેણે તેના સેક્રેટરી જનરલ અને ભૂતપૂર્વ ખેલાડી કમલેશ મહેતાને નાણાકીય અનિયમિતતાના આરોપો પર સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. મહેતાએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં આ નિર્ણયને પડકાર્યો હતો, જેણે ત્યારબાદ તેમનું સસ્પેન્શન રદ કર્યું હતું.

મણિકા બત્રાએ TTFI ની પણ ટીકા કરી હતી

થોડા મહિનાઓ પહેલા, સ્ટાર ખેલાડી મનિકા બત્રાને 2026 એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી હતી - અહેવાલ મુજબ તેણીએ સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં ફરજિયાત મેચ રમી ન હતી. તેણીએ જાહેરમાં આ નિર્ણયની ટીકા કરી અને રમત મંત્રાલયને હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી, આરોપ લગાવ્યો કે ફેડરેશનની પસંદગી પ્રક્રિયામાં ભારે ખામીઓ હતી. રમત મંત્રાલયે TTFI ને લગતા મુદ્દાઓની નોંધ લીધી અને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી. સમાચાર એજન્સી PTI દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા મંત્રાલયના સૂત્રો અનુસાર, ફેડરેશનનો પ્રતિભાવ અસંતોષકારક હતો.

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