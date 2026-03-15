વિશ્વ મહિલા દિવસ નિમિત્તે SJAG દ્વારા, મહિલા ખેલાડીઓનું ભવ્ય સન્માન કરાયું
વર્ષ 2036ના ઓલિમ્પિકમાં ગુજરાતના ખેલાડીઓ મેડલ ટેલીમાં ટોપ-10 માં આવે તેવો સરકારનો લક્ષ્યાંક.
Published : March 15, 2026 at 8:42 PM IST
અમદાવાદ: સ્પોર્ટ્સ જર્નાલિસ્ટ્સ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત (SJAG) દ્વારા વિશ્વ મહિલા દિવસ 2026ની ઉજવણીના ભાગરૂપે રમતગમત ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન કરનાર મહિલા શક્તિને સન્માનિત કરવા માટે એવોર્ડ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સહયોગથી યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ શ્રી આઈ. આર. વાળા, ઓથોરિટ ઑફ ગુજરાતના ડિરેક્ટર જનરલ અને અતિથિ વિશેષ જાણીતા ઈન્ફ્લુએન્સર સુશ્રી સપના વ્યાસની ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યની પ્રતિભાશાળી મહિલા ખેલાડીઓને વિવિધ શ્રેણીમાં એવોર્ડ આપી નવાજવામાં આવ્યા હતા.
આ પ્રસંગે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટ ઑફ ગુજરાતના ડિરેક્ટર જનરલ શ્રી આઈ. આર. વાળાએ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન આપતા જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2010માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ ‘ખેલ મહાકુંભ’ આજે એક વટવૃક્ષ બની ગયું છે. છેલ્લા ખેલ મહાકુંભમાં નોંધાયેલા 72 લાખ રમતવીરો પૈકી 29 લાખ મહિલા રમતવીરો છે, જે રાજ્યમાં રમતગમત પ્રત્યે વધતી જાગૃતિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.
વધુમાં શ્રી આઈ. આર. વાળાએ ઉમેર્યું કે, સરકાર ‘ઇન-સ્કૂલ’ અને ‘DLSS’ જેવી યોજનાઓ દ્વારા ખેલાડીઓનો રહેવા, જમવા અને તાલીમનો તમામ ખર્ચ ઉઠાવી રહી છે. વર્ષ 2036ના ઓલિમ્પિકને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના ખેલાડીઓ મેડલ ટેલીમાં ‘ટોપ-10’માં સ્થાન મેળવે તે માટે સરકાર અને વાલીઓના સામૂહિક પ્રયાસો અનિવાર્ય છે.
અતિથિ વિશેષ અને જાણીતા ઈન્ફ્લુએન્સર સુશ્રી સપના વ્યાસે મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરતા જણાવ્યું હતું કે સ્ત્રીઓએ એકબીજાની દુશ્મન બનવાને બદલે એકબીજાનો હાથ પકડીને આગળ લાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સમાજની જૂની માન્યતાઓને તોડીને મહિલાઓએ મજબૂત મિત્રતા કેળવવી જોઈએ, જે આજના માનસિક સ્વાસ્થ્યના યુગમાં અત્યંત અનિવાર્ય છે. SJAGના પ્રમુખ શ્રી તુષાર ત્રિવેદીએ એસોસિએશનના ઉદ્દેશ્ય વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, છેલ્લા 15 વર્ષથી SJAG ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓને જનતા સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. ખાસ કરીને કોઈ પ્રતિભાશાળી મહિલા ખેલાડી સન્માનથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે આ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
એસોસિએશનના પેટ્રોન શ્રી હિતેશ પટેલે કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ નારણપુરામાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ જેવી અત્યાધુનિક સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે, જે ગ્રામીણ અને શહેરી તમામ ખેલાડીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ બનશે. આ સમારોહમાં મહિલાઓને 'ઇમરજિંગ પ્લેયર ઑફ ગુજરાત', 'પ્રાઈડ ઑફ ગુજરાત', 'કોન્ટ્રિબ્યુશન ઇન સ્પોર્ટ્સ' અને 'લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં સ્પોર્ટ્સ જર્નાલિસ્ટ્સ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત (SJAG) નાં હોદ્દેદારો સહિત વરિષ્ઠ પત્રકારો, રમતગમત પ્રેમીઓ અને વિવિધ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ઉભરતા ખેલાડીઓ
- ભાર્ગવી ભગોરા (તીરંદાજી)
- પ્રાગ્નિકા વાકા (ચેસ)
- ચાર્લી સોલંકી (ક્રિકેટ)
પ્લેયર ઓફ ધ ગેમ
- મૈત્રી પઢિયાર (તીરંદાજી)
- રિદ્ધિબા વાઘેલા (લેક્રોસ)
- કાજલ વાજા (એથ્લેટિક્સ)
- પ્રથા પવાર (ટેબલ ટેનિસ)
- આહાના જ્યોર્જ (બાસ્કેટબોલ)
ગુજરાતનો ગૌરવ પુરસ્કાર
- પારુલ પરમાર (પેરા બેડમિન્ટન)
- નિરમા ઠાકોર (એથ્લેટિક્સ - મેરેથોન)
- ઓપિના ભીલાર (ખો ખો)
- રીતુ પ્રજાપતિ (ફેન્સિંગ)
- ગરિમા વ્યાસ (પેરા સ્વિમિંગ)
- દ્રષ્ટિ પંત (ફૂટબોલ)
- પૂજા ટિકમણી (હાફ-મેરેથોન)
રમતગમત પુરસ્કારમાં યોગદાન
- રચના કમાણી (ફૂટબોલ)
- લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ
- કુ. નોરીન જે વૈપના (ફિટનેસ કોચ)
