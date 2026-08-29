તાપી જિલ્લા ખાતે સ્પોર્ટ્સ દિવસની ઉજવણી કરાઈ, રાજ્યકક્ષાના રમત ગમત મંત્રી રહ્યા હાજર
'હર ગલી હર મેદાન, ખેલે સારા હિન્દુસ્તાન'ના સૂત્ર સાથે તાપી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા 'નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે' ની ઉજવણી કરાઈ.
Published : August 29, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : August 29, 2026 at 3:54 PM IST
તાપી: ગ્રામ્ય વિસ્તારના રમતવીરોને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળે અને દેશને સારા ખેલાડી મળે તે ઉદ્દેશ્યથી સરકાર કટિબધ્ધ થઈને કામગીરી કરી રહી છે, આજે જ્યારે નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડેની ઉજવણી દેશભરમાં થઈ રહી છે, જેના ભાગરૂપે તાપી જિલ્લામાં પણ રાજ્ય કક્ષાના રમતગમત મંત્રી ડો .જયરામ ગામીત, ધારાસભ્ય મોહન કોકની સહિતના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ રમતો નું આયોજન વ્યારા સ્પ્રોટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે કરાયું હતું, જેમાં અલગ અલગ વય જૂથના ખેલાડીઓએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ રમત ગમત ક્ષેત્રે પોતાનો ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો.
સિનિયર સિટીઝનોનો ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો
આજના આ કાર્યક્રમમાં વ્યારાના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે બાસ્કેટ બોલ, રસાખેચ, કબડ્ડી, બેટમિંટન જેવી અનેક રમતો રમાડવામાં આવી હતી ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝનો માટે કેરમની સ્પર્ધા પણ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી વયના લોકો એ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો, જેમાં મંત્રી જયરામ ગામીત અને વ્યારાના ધારાસભ્ય મોહન કોંકણી દ્વારા પણ સિનિયર સિટીઝનોનો ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો હતો.
ખેલાડીઓ માટે રમતગમત મંત્રી એ શું કહ્યું?
ખાસ કરીને તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાંથી રાજ્યકક્ષાના અનેક રમતોના અવ્વલ ખેલાડીઓ આવતા હોય છે, ત્યારે રાજ્યસરકાર ધ્વારા પણ તેમનામાં ઉત્સાહ વધે અને આગળ પ્રગટી કરે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મંત્રી જયરામ ગામીત એ જણાવ્યું હતું કે, સરકારની ખેલાડીઓ માટેની યોજનાઓ તાલુકા કક્ષા સુધી પહોંચે અને તેનો લાભ વધુમાં વધુમાં ખેલાડીઓને મળે તેવા પ્રયત્નો રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે.
કોમનવેલ્થ 2030 લઈને રમતગમત મંત્રી એ શું કહ્યું?
રાજ્યસરકારના રમત ગમત મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીત એ વિશ્વ રમત ગમત દિવસ નિમિત્તે ખેલાડીઓને શુભછાઓ પાઠવી ને જણાવ્યું હતું કે, આજે વ્યારાના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને તેમાં પણ ખેલાડીઓથી લઈને સિનિયર સિટીઝન લોકો પણ આ રમતોમાં જોડાયા છે. સરકારની ખેલાડીઓ માટેની યોજનાઓ છેવાડાના ખેલાડી સુધી પહોંચે તેવા પ્રયત્નો કરી રહી છે આગામી 2030માં ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ આવવાની છે ત્યારે તાપી જિલ્લાના ખેલાડીઓ ખેલ મહાકુંભમાં વધુમાં વધુ ભાગ લે તે માટેના પણ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે અને ખેલાડીઓને રોજના 1 કલાક સ્પોર્ટ્સની ગેમ રમવા માટે પણ વિનંતી કર્યે છે.
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