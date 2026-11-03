ફૂટબોલ મેદાન પર જીવલેણ ટક્કર, 30 વર્ષીય સ્પેનિશ ફૂટબોલરનું મોત
સોમવારે ટેનેરાઇફ અને એન્ડોરા વચ્ચેની સેકન્ડ ડિવિઝન મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં આ ઘટના બની હતી.
Published : November 3, 2026 at 6:44 PM IST
JESUS DE MIGUEL DIES: સ્પેનિશ ફૂટબોલર અને સીડી ટેનેરાઇફના ફોરવર્ડ જીસસ ડી મિગુએલનું મંગળવારે (3 ઓક્ટોબર) એક મેચ દરમિયાન બે ખેલાડીઓ વચ્ચે થયેલી જીવલેણ ટક્કરમાં અવસાન થયું. આ ઘટના સીડી ટેનેરાઇફ અને એફસી એન્ડોરા વચ્ચેની સ્પેનિશ ક્લબ મેચ દરમિયાન બની હતી. જીસસ એન્ડોરા ગોલકીપર ઓવોનો સાથે અથડાયા હતા, જેના કારણે 30 વર્ષીય ખેલાડી મેદાનમાં જ ઢળી પડ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને સીધો હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
ક્લબે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જીસસ ડી મિગુએલના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. ક્લબે કહ્યું, "અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ; અમે આ સાચું માની શકતા નથી. સીડી ટેનેરાઇફ વતી, અમે જીસસ ડી મિગુએલ અલામેડાના દુ:ખદ અવસાનની જાહેરાત કરી રહ્યા છીએ. અમારી પાસે સાંત્વનાના કોઈ શબ્દો નથી. આ ઊંડા દુ:ખને કંઈ પણ ઓછું કરી શકતું નથી." અમે તેમના પરિવાર, તેમના પ્રિયજનો અને ટેનેરાઇફ સાથે જોડાયેલા બધા લોકો સાથે ઉભા છીએ જેઓ આજે આ દુ:ખદ ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
સોમવારે ટેનેરાઇફ અને એન્ડોરા વચ્ચેની સેકન્ડ ડિવિઝન મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં આ ઘટના બની હતી. સ્કોર 2-2 થી બરાબર હતો. ડી મિગુએલ લાંબા બોલનો પીછો કરી રહ્યો હતો ત્યારે વિરોધી ટીમનો ગોલકીપર, ઓવોનો, બોલને રોકવા માટે તેના પેનલ્ટી એરિયામાંથી બહાર આવ્યો. ગોલકીપરનો ઘૂંટણ ટેનેરાઇફ ફોરવર્ડની છાતીમાં વાગ્યો, જેના કારણે તે મેદાનમાં બેભાન થઈ ગયો. મેડિકલ ટીમે તાત્કાલિક ડી મિગુએલની સારવાર કરી અને તેને પાંચ મિનિટથી વધુ સમય માટે તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવી, ત્યારબાદ તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
ફૂટબોલ જગતમાં ઘણા લોકો દ્વારા તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. એફસી એન્ડોરાએ પણ ફૂટબોલર, તેના પરિવાર અને ક્લબ પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
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