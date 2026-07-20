વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી સ્પેન બન્યું માલામાલ, ચેમ્પિયન ટીમને ટ્રોફી, ₹481 કરોડનું ઈનામ અને ગોલ્ડન રીંગ મળી
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ સ્પેનને પુરસ્કારોનો વરસાદ થયો હતો. ટીમને ટ્રોફી, ₹481 કરોડ, ગોલ્ડ મેડલ અને ગોલ્ડન રીંગ મળી હતી.
Published : July 20, 2026 at 7:35 AM IST
FIFA FINAL 2026: સ્પેને FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો, બીજી વખત ફૂટબોલની સૌથી મોટી ટ્રોફી મેળવી. ન્યુ જર્સીમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં સ્પેને આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવ્યું. ફેરન ટોરેસે વધારાના સમયમાં મેચનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો. આ પ્રભાવશાળી વિજય સાથે, સ્પેનને માત્ર વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જ નહીં પરંતુ કરોડો રૂપિયાની ઇનામી રકમ અને અનેક ખાસ પુરસ્કારો પણ મળ્યા. ચાલો તેમના વિશે વધુ જાણીએ.
ફાઇનલમાં સ્પેનનું શાનદાર પ્રદર્શન
ફાઇનલની શરૂઆતથી જ સ્પેને આર્જેન્ટિના પર દબાણ જાળવી રાખ્યું. આખી ટીમ આક્રમક રીતે રમી અને સતત ગોલ મેળવવાની કોશિશ કરી. મેચમાં સ્પેને કુલ 20 શોટ લીધા, જેમાંથી 11 સીધા ટાર્ગેટ પર હતા. બીજી તરફ, આર્જેન્ટિના સમગ્ર મેચ દરમિયાન ઘણી તકો બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. ટીમે અંતિમ થોડી મિનિટોમાં ત્રણ વખત પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમનો એક પણ શોટ ટાર્ગેટ પર ન લાગ્યો. અંતે, 106મી મિનિટે, ફેરન ટોરેસે શાનદાર ગોલ કરીને સ્પેનને વિજય અપાવ્યો.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ફેરન ટોરેસ બન્યો મેચનો હીરો
ફેરન ટોરેસ સ્પેનની જીતનો સૌથી મોટો હીરો હતો. તેણે મેચનો એકમાત્ર ગોલ વધારાના સમયમાં કર્યો, જેનાથી ટીમ વિશ્વ ચેમ્પિયન બની. તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ મળ્યો. આ ગોલ તેની કારકિર્દીની સૌથી યાદગાર ક્ષણોમાંની એક બની ગયો.
Ferran Torres takes the final honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/xtJHV7aHRt
ચેમ્પિયન ટીમને ₹481 કરોડનું ઈનામ
એ નોંધવું જોઈએ કે FIFA એ આ વર્લ્ડ કપ માટે કુલ ₹655 મિલિયનનો ઈનામી પુરસ્કાર નક્કી કર્યો હતો. ચેમ્પિયન ટીમ સ્પેનને સૌથી મોટી રકમ મળી હતી. સ્પેનને ટાઇટલ જીતવા બદલ ₹50 મિલિયન અથવા આશરે ₹481 કરોડ મળ્યા હતા. FIFA વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ચેમ્પિયન ટીમને આપવામાં આવેલી આ સૌથી મોટી ઈનામી રકમ છે. રનર-અપ આર્જેન્ટિનાને ₹33 મિલિયન અથવા આશરે ₹317 કરોડનું ઈનામ મળ્યું હતું.
For the first time in FIFA competition history, the 2026™️ World Cup champions will receive custom championship rings alongside the iconic trophy and prestigious gold medals.— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) July 17, 2026
A strictly limited edition of 2,026 individually numbered rings will be created, with 30 presented to… pic.twitter.com/8GG2AUTXuB
ખેલાડીઓને ગોલ્ડ મેડલ અને ખાસ ગોલ્ડન રીંગ
ઇનામની રકમ ઉપરાંત, સ્પેનિશ ખેલાડીઓને અનેક ખાસ સન્માનો પ્રાપ્ત થયા. બધા ખેલાડીઓને ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા. ફિફાએ પહેલીવાર ચેમ્પિયન ટીમના ખેલાડીઓ માટે ખાસ સોનાની ગોલ્ડન રીંગ પણ શરૂ કરી. આ ગોલ્ડન રીંગ સોનાની બનેલી છે અને નાના હીરાથી જડેલી છે. રીંગમાં એક બાજુ ફિફા વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી છે, જ્યારે બીજી બાજુ સ્પેનનું નામ લખેલું છે. આ ખાસ રીંગ ટીમના તમામ ખેલાડીઓને સ્મૃતિચિહ્ન તરીકે આપવામાં આવી હતી.
પહેલી વાર ખેલાડીઓને ચેમ્પિયન રિંગ્સ મળી
અત્યાર સુધી, ફિફા વર્લ્ડ કપની વિજેતા ટીમને ફક્ત ટ્રોફી, મેડલ અને ઇનામની રકમ આપવામાં આવતી હતી. જોકે, આ વખતે ફિફાએ એક નવી પરંપરા શરૂ કરી. વિજેતા ટીમના ખેલાડીઓને ખાસ કસ્ટમાઇઝ્ડ ચેમ્પિયન રિંગ્સ આપવામાં આવી હતી. આ પહેલી વાર છે જ્યારે વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખેલાડીઓને આટલું ખાસ સન્માન મળ્યું છે.
અમેરિકન રમતગમત પરંપરા સાથે સંબંધિત નિર્ણય
FIFA એ અમેરિકન રમતગમત સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે. અમેરિકામાં, NBA, NFL અને MLB જેવી મોટી લીગ ઘણીવાર ચેમ્પિયન ટીમોના ખેલાડીઓને તેમની જીતની યાદમાં પુરસ્કાર આપે છે. આ રિંગ્સ તેમની જીતની માન્યતા છે. આ વર્ષના વર્લ્ડ કપનું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોવાથી, FIFA એ આ પરંપરાને અનુસરવાનું નક્કી કર્યું.
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