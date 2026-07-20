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સ્પેનમાં ફિફા વર્લ્ડ કપની ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ, 1નું મોત, 2 ગંભીર રીતે ઘાયલ

સ્પેને ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાને હરાવીને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. જોકે, સ્પેનમાં જીતની ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ ગઈ.

સ્પેનમાં ફિફા વર્લ્ડ કપની ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ
સ્પેનમાં ફિફા વર્લ્ડ કપની ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 5:15 PM IST

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FIFA World Cup 2026: સ્પેનની ટીમે ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાને હરાવીને FIFA World Cup 2026નો ખિતાબ જીત્યો છે. સ્પેનની ટીમ બીજી વખત FIFA World Cup ચેમ્પિયન બની છે. અગાઉ 2010 માં, સ્પેને પોતાનો પહેલો FIFA World Cup ખિતાબ જીત્યો હતો. હવે, 16 વર્ષ પછી, સ્પેનની આ ઐતિહાસિક જીત પર સ્પેનના રસ્તાઓ પર ઉજવણીનો માહોલ છે. જો કે, સોમવારે, સ્પેનના સિઉદાદ રોડ્રિગોમાં આ ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ ગઈ, જ્યાં એક અકસ્માતમાં 13 વર્ષના છોકરાનું મૃત્યુ થયું, જ્યારે બે લોકો ઘાયલ થયા.

સ્પેનમાં ફિફા વર્લ્ડ કપની ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ

સ્પેનમાં ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના વિજય ઉજવણી દરમિયાન એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો. ફુવારો તૂટી પડતાં 13 વર્ષના છોકરાનું મૃત્યુ થયું અને બે અન્ય લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. આ ઘટના 20 જુલાઈ, સોમવારના રોજ મધ્યરાત્રિએ પશ્ચિમી સ્પેનિશ શહેર સિઉદાદ રોડ્રિગોમાં બની હતી, જ્યારે ચાહકો સ્પેનની જીતની ઉજવણી કરવા માટે શેરીઓમાં એકઠા થયા હતા, જ્યાં ઉજવણી શોકમાં ફેરવાઈ ગઈ.

સ્પેન વિશ્વ ચેમ્પિયન બન્યા પછી તરત જ, સિઉદાદ રોડ્રિગોના મધ્યમાં આવેલા ઐતિહાસિક "આર્બોલ ગોર્ડો" ફુવારાની નજીક સેંકડો ચાહકો એકઠા થયા. ચાહકો ખૂબ જ ખુશ હતા અને ઉજવણી કરી રહ્યા હતા. તેમના ઉત્સાહમાં, તેઓ ઐતિહાસિક ફુવારાની ટોચ પર ચઢી ગયા, ત્યારબાદ, તેના વજનને કારણે, ફુવારાની ટોચ અચાનક તૂટી ગઈ અને નીચે ભીડ પર પડી, જેના કારણે એક દુ:ખદ અકસ્માત સર્જાયો.

13 વર્ષનો એક છોકરો ફુવારાના કાટમાળ નીચે આવી ગયો. જોકે તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનું મોત નીપજ્યું. કાટમાળથી બે યુવાનો ઘાયલ થયા હતા; જેમાંથી એકનો પગ ફ્રેક્ચર થયો હતો અને તે હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

નગરપાલિકાએ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું
આ દુ:ખદ અકસ્માત બાદ, સિઉદાદ રોડ્રિગો નગરપાલિકાએ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને ઊંડા દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે, "સ્પેનિશ રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટીમના ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપ વિજયની ઉજવણીનો એક ક્ષણ જે હોવો જોઈએ તે એક મોટી દુર્ઘટનામાં ફેરવાઈ ગયો છે. આખું શહેર તેમના શોકમાં શોકગ્રસ્ત પરિવાર સાથે ઉભું છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ સમગ્ર ઘટનાની સત્તાવાર તપાસ શરૂ કરી છે, અને ઘટનાસ્થળને સંપૂર્ણપણે સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે."

સ્પેન બીજી વખત ફિફા વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યું

સ્પેને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને વધારાના સમયમાં 1-0 થી હરાવીને રોમાંચક ફાઇનલમાં ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો ખિતાબ જીત્યો. નિર્ધારિત સમયમાં કોઈ પણ ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં. વધારાના સમયની 114મી મિનિટે, સ્પેનના સ્ટાર ફોરવર્ડ ફેરન ટોરેસે જાદુઈ ગોલ કરીને પોતાની ટીમને 1-0 ની લીડ અપાવી. ત્યારબાદ સ્પેને લીડ જાળવી રાખી, આર્જેન્ટિનાને કોઈ પણ વાપસી કરતા અટકાવી અને અંત સુધી પોતાની લીડ જાળવી રાખીને, પોતાનો બીજો વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ સુરક્ષિત કર્યો.

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  2. જુઓ ફિફા વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ટીમની ઉજવણી તસવીરોમાં

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