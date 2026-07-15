સ્પેન FIFA વર્લ્ડકપ 2026ની ફાઇનલમાં, ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવ્યું
સ્પેન ફ્રાન્સને ફિફા વર્લ્ડકપની સેમિફાઇનલમાં 2-0થી હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે.
Published : July 15, 2026 at 7:58 AM IST
આર્લિંગ્ટન, ટેક્સાસ: સ્પેન ફ્રાન્સને ફિફા વર્લ્ડકપની સેમિફાઇનલમાં 2-0થી હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે. ટીનએજર લેમિન યામાલની શાનદાર રમત બાદ મિકેલ ઓયાર્ઝાબાલે પેનલ્ટી સ્પોટથી ગોલ કર્યો હતો. પેડ્રો પોરોએ વધુ એક ગોલની મદદથી સ્પેનને ફ્રાન્સ સામે વર્લ્ડકપની ફાઇનલમાં પહોંચાડી દીધુ હતું. સ્પેને સેમિ ફાઇનલમાં ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવીને ફિફા વર્લ્ડકપની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સ્પેન 2010 પછી પ્રથમ વખત ફિફા વર્લ્ડકપની ફાઇનલમાં પહોચ્યું છે.
સ્પેન રવિવારે ન્યૂ જર્સીના ઇસ્ટ રધરફોર્ડમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના અથવા ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. કિલિયન એમ્બાપ્પે અને ફ્રાન્સ સતત ત્રણ વર્લ્ડકપ ફાઇનલમાં પહોંચનારી ત્રીજી ટીમ બનવાનો પ્રયાસ કરતા હતા પણ સ્પેને તેમના સ્વપ્નને તોડી નાખ્યું છે.
ફ્રાન્સ હવે શનિવારે ફ્લોરિડાના મિયામી ગાર્ડન્સમાં ત્રીજા સ્થાન માટે મેચ રમશે. ફૂટબોલના સૌથી મોટા સ્ટેજ પર આ જીત સાથે સ્પેને ટૂર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલ મેચમાં ફ્રાન્સને હરાવ્યું હતું.
Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
યામાલે આ પહેલા 2024 યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલમાં 2-1થી જીતમાં ગોલ કર્યો હતો અને લા રોજાએ ગયા વર્ષે નેશન્સ લીગમાં 5-4થી જીત મેળવી હતી. ગયા શુક્રવારે બેલ્જિયમ સામે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જીત બાદ યામાલે કહ્યું હતું કે, તેમનું માનવું છે કે ફ્રાન્સે સ્પેનથી ડરવું જોઇએ, તેમની વાતો સાચી સાબિત થઇ હતી.
સ્પેનની મજબૂત ડિફેન્સ લાઇન
સ્પેને ફિફા વર્લ્ડકપમાં અત્યાર સુધી સાત મેચમાં માત્ર એક ગોલ ખાધો છે. ફ્રાન્સ વિરૂદ્ધ પણ તેની મજબૂત ડિફેન્સ લાઇને વિપક્ષી ટીમને કોઇ તક આપી નહતી.
You voted Pedro Porro @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/XBK6ojg58r
બીજી વખત વર્લ્ડકપ ફાઇનલમાં સ્પેન
2018ની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અને 2022ની રનર્સઅપ ફ્રાન્સ ટૂર્નામેન્ટમાં સારા ફોર્મમાં હતી, તેને સેમિફાઇનલ સુધી છ મેચમાં 16 ગોલ કર્યા હતા અને બે ગોલ ખાધા હતા. સ્પેન વિરૂદ્ધ ટીમ મેચમાં લય મેળવી શકી નહતી. કોચ ડિડિએર ડેસચેમ્પ્સે બીજા હાફમાં કેટલાક બદલાવ કર્યા હતા પરંતુ કોઇ રણનીતિ કામ આવી નહતી. 2010માં પોતાનો પ્રથમ વર્લ્ડકપ જીતનારી સ્પેનિશ ટીમ હવે 2026માં બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવાથી એક પગલું દૂર છે.
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