તિલક વર્માની ટીમની ફાઈનલમાં એન્ટ્રી, ઇશાન કિશન અને વૈભવ સૂર્યવંશીની ટીમ સાથે થશે ટાઇટલ માટે ટક્કર
2026 દુલીપ ટ્રોફીની બીજી સેમિફાઇનલમાં, તિલક વર્માની દક્ષિણ ઝોનની ટીમે ઉત્તર ઝોનને 7 વિકેટથી હરાવીને પ્રભાવશાળી રીતે ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : September 2, 2026 at 4:36 PM IST
દુલીપ ટ્રોફી 2026ની બંને ફાઇનલીસ્ટ નક્કી થઈ ગઈ છે. પૂર્વ ઝોને પહેલી મેચ જીતી હતી, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ સનસનાટીભર્યા પ્રદર્શન કર્યું હતું. દરમિયાન, દક્ષિણ ઝોને બીજી સેમિફાઇનલમાં ઉત્તર ઝોનને હરાવ્યું હતું. પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ હવે 6 સપ્ટેમ્બરથી ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. તિલક વર્મા દક્ષિણ ઝોનના કેપ્ટન છે, જ્યારે ઇશાન કિશન પૂર્વ ઝોનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
સાઉથ ઝોનનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન
બીજી સેમિફાઇનલ મેચમાં, દક્ષિણ ઝોને પ્રથમ બોલિંગ કરીને ઉત્તર ઝોનને પ્રથમ ઇનિંગમાં 195 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું. દક્ષિણ ઝોને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 312 રન બનાવ્યા, જેનાથી 117 રનની મહત્વપૂર્ણ લીડ મળી. ઉત્તર ઝોનનું બેટિંગ પ્રદર્શન બીજા ઇનિંગમાં પણ નિરાશાજનક રહ્યું. સનત સાંગવાને 76 રન બનાવ્યા, અને આયુષ દોસેજાએ 52 રન બનાવ્યા; આ જોડીએ 104 રનની ભાગીદારી કરી. ઉત્તર ઝોન કુલ ફક્ત 297 રન બનાવી શક્યું. આ બે સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં. પરિણામે, દક્ષિણ ઝોનને 180 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો.
South Zone cruise into the final 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 2, 2026
They chase down 181 and beat North Zone by 7 wickets 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/AGjIStrDAT#DuleepTrophy | #SZvNZ pic.twitter.com/UXTDC4wdF4
તિલક વર્માની શાનદાર બેટિંગ
તિલક વર્માએ મેચની બંને ઇનિંગ્સમાં કેપ્ટન તરીકે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે પહેલી ઇનિંગ્સમાં 116 રન બનાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ બીજી ઇનિંગ્સમાં અણનમ 51 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ ઝોન માટે તિલક જ વિજયી બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી, કારણ કે ટીમે ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને આરામથી લક્ષ્યનો પીછો કર્યો હતો. હવે ફાઇનલમાં વધુ એક મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શન કરવા માટે તેની પાસેથી અપેક્ષાઓ વધુ રહેશે.
News Alert! South Zone beat North Zone by seven wickets to enter Duleep Trophy final in Bengaluru. South to face East Zone in the title clash in Chennai. pic.twitter.com/yWDhxkdT9j— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
ફાઇનલમાં કડી ટક્કર થવાની શક્યતા
દક્ષિણ ઝોન અને પૂર્વ ઝોન વચ્ચે ફાઇનલમાં જોરદાર ટક્કર થવાની ધારણા છે. તિલક વર્માએ સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. પૂર્વ ઝોન લાઇનઅપમાં વૈભવ સૂર્યવંશી અને ઇશાન કિશન જેવા બેટ્સમેન છે. સેન્ટ્રલ ઝોન સામેની સેમિફાઇનલમાં, સૂર્યવંશીએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 81 બોલમાં 92 રન અને બીજા ઇનિંગમાં 43 બોલમાં 40 રન બનાવ્યા હતા. તેણે હવે પોતાની લય શોધી લીધી છે. પૂર્વ ઝોનનું બોલિંગ આક્રમણ પણ જોરદાર છે, જેમાં મુકેશ કુમાર અને મોહમ્મદ શમી જેવા અનુભવી બોલરો છે, જેમણે અત્યાર સુધી વિરોધી ટીમોને નોંધપાત્ર રીતે મુશ્કેલીમાં મુક્યા છે. તિલકની ટીમે સારી રીતે ઘડાયેલી યોજના સાથે ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરવો પડશે.
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