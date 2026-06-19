સાઉથ એશિયન થ્રોબોલ ચેમ્પિયનશિપ: ભારતે પુરુષો અને મહિલાઓ બંને કેટેગરીમાં ગોલ્ડ જીત્યો
રાંચીમાં યોજાયેલી દક્ષિણ એશિયન થ્રોબોલ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન થયું છે.
Published : June 19, 2026 at 7:11 AM IST
રાંચી: ઝારખંડની રાજધાની રાંચીમાં યોજાયેલી બીજી સાઉથ એશિયન થ્રોબોલ ચેમ્પિયનશિપ ભારતીય ટીમોના શાનદાર પ્રદર્શન સાથે સમાપ્ત થઈ. ભારત, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ અને ભૂટાનની ટીમોનો સમાવેશ કરતી આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં, ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોએ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને પોતાનું વર્ચસ્વ સાબિત કર્યું. ભારતે એકંદરે ટાઇટલ પણ જીત્યું.
ચેમ્પિયનશિપના અંતિમ દિવસે, પુરુષો અને મહિલા ફાઇનલ દર્શકો માટે એક મુખ્ય ડ્રો હતી. પુરુષોના વર્ગમાં ભારતનો સામનો શ્રીલંકા સામે થયો હતો, જ્યારે મહિલા વર્ગમાં ભારતનો સામનો બાંગ્લાદેશ સામે થયો હતો. બંને શ્રેણીઓમાં, ભારતીય ટીમોએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું અને ટાઇટલ જીત્યા.
મહિલા ફાઇનલ રમત કરતાં વધુ વિવાદ
મહિલા ફાઇનલ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ હતી, પરંતુ મેચ દરમિયાન એક અસ્વસ્થતાભરી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓએ રેફરી પર પક્ષપાતનો આરોપ લગાવતા મેચ વચ્ચે જ રમત બંધ કરી દીધી. ત્રણ સેટની મેચનો માત્ર એક સેટ સામાન્ય રીતે રમાયો હતો. બીજા સેટ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશી ટીમે કોર્ટનો બહિષ્કાર કર્યો અને રમત અટકાવી દેવામાં આવી.
પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે આયોજકો અને અધિકારીઓએ દરમિયાનગીરી કરવી પડી. ચેતવણીઓ અને સમજૂતીઓ પછી મેચ ફરી શરૂ થઈ, પરંતુ બાંગ્લાદેશી ટીમ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થવામાં નિષ્ફળ ગઈ. અંતે, ભારતીય ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી, અને બાંગ્લાદેશે હાર સ્વીકારી.
મેચ પછી ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં, બાંગ્લાદેશ મહિલા ટીમના કેપ્ટન ઝર્ના અખ્તરે ભારતના યજમાન અને સંગઠનની પ્રશંસા કરી, પરંતુ રેફરીના નિર્ણયો પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. તેણીએ જણાવ્યું કે કેટલાક નિર્ણયો તેમની ટીમની વિરુદ્ધ ગયા, જેના કારણે ખેલાડીઓમાં અસંતોષ ફેલાયો.
દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓએ બાંગ્લાદેશી ટીમના વલણ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી. તેઓએ કહ્યું કે દરેક ટીમે રમત દરમિયાન રમતગમતનું પ્રદર્શન કરવું જોઈએ અને કોઈપણ વિવાદનું નિરાકરણ યોગ્ય પ્રક્રિયા દ્વારા થવું જોઈએ. ભારતે મહિલા વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે બાંગ્લાદેશે સિલ્વર અને શ્રીલંકાએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
પુરુષોની ફાઇનલમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે મનોરંજક મેચ
પુરુષોની ફાઇનલ ચેમ્પિયનશિપની સૌથી રોમાંચક મેચોમાંની એક હતી. ભારત અને શ્રીલંકા બંનેએ શરૂઆતથી જ શાનદાર રમત રમી. બંને બાજુના ખેલાડીઓએ શક્તિશાળી સ્મેશ, ઉત્તમ ડિફેન્સ અને શાનદાર સંકલન દર્શાવ્યું.
ત્રણ સેટની આકરી લડાઈમાં શ્રીલંકાએ ભારતીય ટીમને કઠિન મુકાબલો આપ્યો. જોકે, નિર્ણાયક સેટમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ અનુભવ અને સંયમ દર્શાવીને મેચ જીતી લીધી. અંતિમ સેટમાં વિજય સાથે, ભારતે પુરુષોનો ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યો. પુરુષોની શ્રેણીમાં, ભારતે ગોલ્ડ, શ્રીલંકાએ સિલ્વર અને બાંગ્લાદેશે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
"રમતગમતમાં આવા વિવાદો બનતા રહે છે" - રમણ કુમાર સાહની
મહિલાઓની ફાઇનલમાં થયેલા વિવાદ અંગે, થ્રોબોલ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ રમણ કુમાર સાહનીએ કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ક્યારેક આવી પરિસ્થિતિઓ ઉભી થાય છે. તેમણે કહ્યું, "રમતગમતમાં આવી વસ્તુઓ બનતી રહે છે. જે દિવસે ફેડરેશન નિયમોનો કડક અમલ શરૂ કરશે, તે દિવસે આવી મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓ આપમેળે અદૃશ્ય થઈ જશે. રેફરીનો નિર્ણય રમતનો ભાગ છે, અને ખેલાડીઓએ તેનું સન્માન કરવું જોઈએ." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે એકંદર સ્પર્ધા સફળ રહી અને આ ઘટના દક્ષિણ એશિયાના દેશો વચ્ચે રમતગમત સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
ઉજવણીમાં ડૂબેલા ભારતીય ખેલાડીઓ
ટાઇટલ જીત્યા પછી, ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી પોતાની જીતની ઉજવણી કરી. ખેલાડીઓએ એકબીજાને અભિનંદન આપ્યા અને ત્રિરંગા સાથે ઉજવણી કરી. સ્ટેડિયમમાં હાજર દર્શકોએ પણ તાળીઓ અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે ભારતીય ટીમોને વધાવી. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું. આ જ કારણ છે કે ભારતે બંને કેટેગરીમાં માત્ર ગોલ્ડ મેડલ જ નહીં પરંતુ એકંદરે ચેમ્પિયનનો ખિતાબ પણ જીત્યો.
રાંચીમાં યોજાયેલી આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે ભારત થ્રોબોલમાં દક્ષિણ એશિયાની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક છે. મહિલા ફાઇનલમાં વિવાદ ચર્ચાનો વિષય રહ્યો હોવા છતાં, આખરે ભારતીય ખેલાડીઓના ઉત્તમ પ્રદર્શને ચેમ્પિયનશિપને યાદગાર બનાવી દીધી.