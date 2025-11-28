ETV Bharat / sports

બંને ટીમોએ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી, જેમાં JSCA દ્વારા દર્શકોના પ્રવેશ માટે કડક વ્યવસ્થા

રાંચીમાં યોજાનારી ODI મેચ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિસ કરી હતી.

બંને ટીમોએ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી
બંને ટીમોએ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 5:36 PM IST

રાંચી: ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ODI મેચ 30 નવેમ્બરના રોજ ઝારખંડની રાજધાની રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. મેચ પહેલા બંને ટીમોના ખેલાડીઓ રાંચી પહોંચી ગયા છે, અને તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. શુક્રવાર અને શનિવારે સંપૂર્ણ ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્રો યોજાયા હતા, જ્યાં બંને ટીમોએ તેમની વ્યૂહરચના અને સંયોજનો પર કામ કર્યું હતું.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે પહેલા મેદાનમાં ઉતરી હતી. બધા ખેલાડીઓ સમયસર પહોંચ્યા અને નેટ અને ઓપન વિકેટ પર લગભગ બે કલાક પ્રેક્ટિસ કરી. મુખ્ય ખેલાડીઓએ વ્યાપક બેટિંગ અને ફિલ્ડિંગ સત્રોમાં ભાગ લીધો. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, મેથ્યુ બ્રિત્ઝકે, ટેમ્બા બાવુમા, ટોની ડી જોર્ઝી, એડન માર્કરામ અને કોર્બિન બોશ સહિતના મુખ્ય ખેલાડીઓએ ખાસ કરીને વિવિધ બેટિંગ ડ્રીલ અને ફાસ્ટ બોલિંગનો અભ્યાસ કર્યો. અન્ય ખેલાડીઓએ સ્લોગ-હિટિંગ, સ્પિન સામે બેટિંગ અને કેચિંગ સત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. દક્ષિણ આફ્રિકાના કોચિંગ સ્ટાફે પાવર-હિટિંગ, ડેથ-ઓવર બોલિંગ અને વિકેટ-ટુ-વિકેટ બોલિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ખેલાડીઓને નાના જૂથોમાં વિભાજીત કર્યા.

દરમિયાન, ભારતીય ટીમ ટૂંક સમયમાં નેટ્સ પર ઉતરશે અને પ્રેક્ટિસ સત્રમાં ભાગ લેશે. ભારતીય ખેલાડીઓના સત્રોની વિગતો પછીથી શેર કરવામાં આવશે, પરંતુ વાતાવરણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બંને ટીમો મેચ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

કડક સુરક્ષા અને દર્શકોના પ્રવેશ માટે નવી વ્યવસ્થા

JSCA એ આ મેચ માટે દર્શકો માટે ખાસ પ્રવેશ વ્યવસ્થા કરી છે. ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે, સ્ટેડિયમ સંકુલમાં વિવિધ સ્થળોએ ડ્રોપ ગેટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જેના દ્વારા દર્શકોને અંદર પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. ભીડ અથવા અંધાધૂંધીને રોકવા માટે દરેક ગેટ પર સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

JSCA અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દર્શકોને ફક્ત માન્ય ટિકિટ અને ID પ્રૂફ સાથે જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. વધુમાં, પાણીની બોટલો, મોટી બેગ, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. દર્શકો માટે મોબાઇલ ટોર્ચ, પાવર બેંક અને ફોલ્ડિંગ છત્રીઓ પણ પ્રતિબંધિત છે.

સંકુલના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારો પર વ્યાપક ચેકિંગ મૂકવામાં આવ્યું છે. પ્રવેશ પહેલાં દર્શકોની કતારોને નિયંત્રિત કરવા માટે બેરિકેડ બનાવવામાં આવ્યા છે. મેચ દરમિયાન કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે આરોગ્ય વિભાગની એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવશે.

રાંચીમાં મેચને લઈને ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે

સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ સત્રમાં હાજર રહેલા દર્શકોની સંખ્યા રાંચીમાં ઉત્સાહને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારતીય ટીમની હાજરીએ સ્થાનિક ચાહકોના ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો છે. દરમિયાન, બંને ટીમોની તૈયારીઓ અને પીચની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લેતા, અમે 30 નવેમ્બરના રોજ એક રોમાંચક અને ઉચ્ચ-તીવ્રતાવાળી મેચની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

