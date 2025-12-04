ETV Bharat / sports

ભારત સામેની શ્રેણીની નિર્ણાયક મેચ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો, બે સ્ટાર ખેલાડીઓ ઘાયલ

ત્રીજી વનડે પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાને બેવડો ફટકો પડ્યો છે. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ
દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહ્યા છે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ રાંચીમાં રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે 17 રનથી જીત મેળવી હતી. ત્યારબાદ બીજી ODI રાયપુરમાં રમાઈ હતી, જ્યાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 4 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે.

આ શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. આ મેચ પછી જ ખબર પડશે કે ટીમ ઈન્ડિયા આ ઘરઆંગણે શ્રેણી જીતશે કે દક્ષિણ આફ્રિકા ટેસ્ટ શ્રેણીની જેમ ODI શ્રેણી જીતશે. પરંતુ આ અંતિમ મેચ પહેલા, દક્ષિણ આફ્રિકાને એક નહીં પરંતુ બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાના બે ખેલાડીઓ ઘાયલ

હકીકતમાં, રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ભારત સામેની બીજી ODIમાં મુલાકાતી ટીમના બે સ્ટાર ખેલાડીઓ ઘાયલ થયા હતા. તેમની ઈજાઓ હવે ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની ગઈ છે. જો આ બે ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે ત્રીજી ODIમાંથી બહાર થઈ જાય છે, તો તે ભારત માટે મોટો ફાયદો અને દક્ષિણ આફ્રિકા માટે નુકસાનકારક રહેશે.

નાન્ડ્રે બર્ગર
નાન્ડ્રે બર્ગર (IANS)

આફ્રિકાનો સ્ટાર પેસ બોલર ઘાયલ

જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા રાયપુરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે નાંદ્રે બર્ગર તેની સાતમી ઓવર નાખવા આવ્યો. આ ઓવર દરમિયાન, તેને બે વાર રન-અપમાં રોકવું પડ્યું, જેના કારણે તે જમણા પગ પર યોગ્ય રીતે ઉતરી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ તે મેદાન છોડીને પાછો ફર્યો નહીં. તેની ઓવર એડેન માર્કરામ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવી. ઓવર દરમિયાન તે તેના ઘૂંટણને પકડી રાખતો જોવા મળ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનો મેડિકલ સ્ટાફ તેની દેખરેખ રાખી રહ્યો છે, પરંતુ ત્રીજી વનડેમાં રમવાની તેની શક્યતા ઓછી છે.

જમણા હાથના બેટ્સમેનને પણ ઈજા થઈ

દક્ષિણ આફ્રિકાના પીછો દરમિયાન, ટોની ડી જોર્ઝી રન લેતી વખતે મુશ્કેલીમાં મુકાયા. તે ફિઝિયો સાથે મેદાનની બહાર લંગડાયો, દેખીતી રીતે રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. તેણે 11 બોલમાં 17 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાની ઇનિંગ્સની છેલ્લી પાંચ ઓવર બાકી હતી ત્યારે આ બન્યું, અને તેમને જીતવા માટે 27 રનની જરૂર હતી. હવે, આગામી મેચમાં તેની ભાગીદારી અનિશ્ચિત છે.

ટોની ડી જોર્ઝી
ટોની ડી જોર્ઝી (IANS)

ઈજાઓ વિશે વાત કરતા, કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ મેચ પછી કહ્યું, "સાચું કહું તો, તે યોગ્ય નથી લાગતું. નાન્દ્રે પોતાનો ઓવર પૂરો કરી શક્યો નહીં, અને ટોનીને પણ મેદાનમાંથી બહાર આવવું પડ્યું. પરંતુ જો જરૂર પડે તો આગામી મેચ માટે અમારી પાસે બે ખેલાડીઓ છે. તે કિસ્સામાં, રાયન રિકેલ્ટન અને ઓટનિલ બાર્ટમેન, જેમણે પ્રથમ ODI રમી હતી, તેમને સામેલ કરી શકાય છે."

આ પણ વાંચો:

  1. IND VS SA 2ND ODI: દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 4 વિકેટથી હરાવ્યું, એડન માર્કરામે સદી ફટકારીને ઐતિહાસિક જીત મેળવી
  2. IND vs SA: કિંગ કોહલીએ સતત બીજી સદી ફટકારી, અનુષ્કાએ ખાસ રીતે અભિનંદન આપ્યા

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD ODI
INDIA VS SOUTH AFRICA
NANDRE BURGER
TONY DE ZORZI
INDIA VS SOUTH AFRICA 3RD ODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.