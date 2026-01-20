T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો, દિગ્ગજ ખેલાડી થયો ઈજાગ્રસ્ત
Published : January 20, 2026 at 3:07 PM IST
David Miller injured:T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે બધી ટીમો તેની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. આ દરમિયાન, વધુ એક ખેલાડી ઘાયલ થયો છે. તે વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ એ ચોક્કસ છે કે તેનાથી ટીમનું ટેન્શન વધી ગયું છે. ઘાયલ ખેલાડી દક્ષિણ આફ્રિકાના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંનો એક છે, ડેવિડ મિલર, જે હાલમાં SA20 માં રમી રહ્યો છે. તેને સોમવારે સાંજે આ ઈજા થઈ હતી.
ડેવિડ મિલર હાલમાં SA20 માં રમી રહ્યો છે. ડેવિડ મિલર હાલમાં SA20 માં પર્લ રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. સોમવારે, પર્લ રોયલ્સ અને MI કેપ ટાઉન વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પર્લની ટીમે 20 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 181 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. કેપ્ટન ડેવિડ મિલરે 14 બોલમાં 19 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી, જેમાં તેની ઇનિંગ દરમિયાન ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. જવાબમાં, MI કેપ ટાઉન 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 180 રન બનાવી શક્યું. પર્લ રોયલ્સે મેચ એક રનથી જીતી લીધી, પરંતુ ડેવિડ મિલર મેચ દરમિયાન ઘાયલ થયો.
ડેવિડ મિલરની ઈજાની ગંભીરતા હજુ સુધી જાણી શકાયો નથી. મેચ પછી તેની ઈજા વિશે પૂછવામાં આવતા, મિલરે કહ્યું કે તેને ઈજાની હદ ખબર નથી, તેમણે કહ્યું કે ગંભીરતા બીજા દિવસે જાગીને તપાસ કરાવ્યા પછી જ ખબર પડશે. એકંદરે, એવું માની લેવું જોઈએ કે મિલર સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી.
ડેવિડ મિલરને 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે જાહેર કરાયેલ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. મિલરની કારકિર્દી લાંબી રહી છે, અને આ તેનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હોવાની અપેક્ષા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પહેલાથી જ અન્ય ખેલાડીઓની ઈજાઓથી ઝઝૂમી રહી છે. ડોનોવન ફેરેરાને બીજા દિવસે ખભામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું, જેના કારણે તે SA20માંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ટોની ડી જોર્ઝીને ડિસેમ્બરમાં પણ ઈજા થઈ હતી, જે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સાજો થયો નથી. આખી ટીમ ક્યારે ફિટ થશે તે જોવાનું બાકી છે. T20 વર્લ્ડ કપનો પહેલો મુકાબલો 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે, અને હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે.
