આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ T20, વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ પર રહેશે જોર

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો વચ્ચે આજથી T20 શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે.

INDW VS SAW MATCH PREVIEW
Published : April 17, 2026 at 4:08 PM IST

IPL 2026 ને લઈને ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે, ચાહકો દરરોજ રોમાંચક મેચોનો આનંદ માણી રહ્યા છે. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે મનોરંજનનો ડોઝ હવે બમણો થવાનો છે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે છે. આ શ્રેણી ભારતીય મહિલા ટીમ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ અને 2026 ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા તૈયારી માટે તેમની અંતિમ તક તરીકે સેવા આપે છે.

આજથી શ્રેણી શરૂ: ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ડરબનના કિંગ્સમીડ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ એક રાત્રિ મેચ હશે, જે ભારતીય ચાહકો માટે રાત્રે 9:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા, રાત્રે 9:00 વાગ્યે થશે. ભારતીય ટીમ હાલમાં ICC મહિલા T20 રેન્કિંગમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકા પાંચમા ક્રમે છે. પરિણામે, બંને ટીમો આગામી વર્લ્ડ કપ માટે તેમની તૈયારીઓને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આ શ્રેણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી: ભારતે હજુ સુધી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો નથી; તેથી, આ પ્રવાસ દરમિયાન મેળવેલો અનુભવ ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ટીમમાં સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ અને દીપ્તિ શર્મા જેવા અનુભવી ખેલાડીઓનું મિશ્રણ છે - તેમજ ઘણી નવી, પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે ભારતે ગયા વર્ષે ફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. પરિણામે, ટીમનું ધ્યાન હવે T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ માટે તેમની લાંબી રાહનો અંત લાવવા પર કેન્દ્રિત છે.

ભારત વિ દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • 17 એપ્રિલ, શુક્રવાર: પહેલી T20 - રાત્રે 9:30 વાગ્યા
  • 19 એપ્રિલ, રવિવાર: બીજી T20 - સાંજે 5:30 વાગ્યા
  • 22 એપ્રિલ, બુધવાર: ત્રીજી T20 - રાત્રે 9:30 વાગ્યા
  • 25 એપ્રિલ, શનિવાર: ચોથી T20 - રાત્રે 9:30 વાગ્યા
  • 27 એપ્રિલ, સોમવાર: પાંચમી T20 - સાંજે 5:30 વાગ્યા

શ્રેણી માટે બંને ટીમો:

ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, અનુષ્કા શર્મા, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), દીપ્તિ શર્મા, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રીચરાણી, કશ્વી ગૌતમ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), ઉમા છેત્રી (વિકેટકીપર), રેણુકા સિંહ ઠાકોર, ક્રાંતિ ગૌડ,શ્રેયંકા પાટીલ

દક્ષિણ આફ્રિકા: લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), એનેકે બોશ, કાયલા રેનેકે, નાદીન ડી ક્લાર્ક, એનીરી ડેર્કસેન, સુને લુસ, એલિઝ-મેરી માર્ક્સ, ક્લો ટ્ર્યોન, તાઝમીન બ્રિટ્સ, સિનાલો જાફ્તા, તેબોગો માચેકે, આયાન્દા હ્લુબી, અયાબોન્ગા ખાકા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા, તુસી સેખુખુને

