દક્ષિણ આફ્રિકાના બે સ્ટાર બોલર ઈજાને કારણે બહાર, 18 વર્ષીય ખેલાડીની પહેલીવાર ટીમમાં એન્ટ્રી
SA vs BAN: બાંગ્લાદેશ સામેની ODI અને T20 શ્રેણી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાને બેવડો ફટકો પડ્યો છે. તેના બે સ્ટાર બોલરો શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Published : November 26, 2026 at 6:03 PM IST
SA vs BAN: બાંગ્લાદેશ સામેની તેમની ઘરઆંગણેની ODI અને T20I શ્રેણી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાને બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર ગેરાલ્ડ કોટઝી અને યુવા ઝડપી બોલર ક્વેના મ્ફાકા ઈજાને કારણે આગામી વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. આ બંને ખેલાડીઓની બહાર થયા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેની ટીમમાં ફેરફાર કર્યા છે, જેમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય ટીમમાં કેટલાક નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
કોટ્ઝીને CSA ફોર-ડે સિરીઝ ડિવિઝન 1 માં નોર્થ વેસ્ટ સામે લાયન્સ તરફથી રમતી વખતે એડક્ટર સ્નાયુમાં ઈજા થઈ હતી. આ મેચ 22 નવેમ્બરના રોજ પોચેફસ્ટ્રૂમમાં સમાપ્ત થઈ. કોટ્ઝીને શ્રેણીના ODI અને T20I બંને ફોર્મેટ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે મેચની પહેલી ઇનિંગમાં 47 બોલમાં 57 રન બનાવ્યા અને બે વિકેટ પણ લીધી. તેણે 15 ઓવરમાં ફક્ત 18 રન આપ્યા. જોકે, ઈજાને કારણે તે બીજી ઇનિંગમાં બોલિંગ કરી શક્યો નહીં.
Squad Update: Bangladesh White Ball Tour 🚨 Seam bowlers Gerald Coetzee and Kwena Maphaka have been ruled out of the upcoming white-ball tour against Bangladesh due to injury. Coetzee, who was named in both the One-Day International (ODI) and T20 International (T20I) squads, sustained an adductor muscle injury while playing for the DP World Lions in their 1st Class Series match against the North West Dragons. Maphaka recently suffered a setback from his recovery from a right hamstring injury during training, and as a precautionary measure, has been withdrawn from both the T20I squad and the South Africa A (SA ‘A’) squad for the upcoming one-day series against England Lions. Flexbands paceman Tiaan van Vuuren has earned his maiden call-up to the ODI squad, while Momentum Multiply Titans all-rounder Eathen Bosch and uncapped DP World Lions seamer JJ Basson have been added to the T20I squad. #Unbreakable #TheProteas #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 26, 2026
ક્વેના મ્ફાકા T20I ટીમમાંથી બહાર
આ દરમિયાન, ક્વેના મ્ફાકાની મુશ્કેલીઓ સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ નથી. તે જમણા હેમસ્ટ્રિંગની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ તાલીમ દરમિયાન તેની રિકવરી ફરી એકવાર અવરોધાઈ હતી. ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકાએ જાહેરાત કરી હતી કે સાવચેતીના પગલા તરીકે તેને T20I ટીમમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે. મ્ફાકાને 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ સામેની ODI શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકા A ટીમમાં પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે હવે ત્યાં પણ રમશે નહીં.
આ ખેલાડીઓને મળી તક
કોએત્ઝી અને મ્ફાકાની ગેરહાજરીમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ નવા ખેલાડીઓને તકો આપી છે. અનકેપ્ડ ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર ટિયાન વાન વ્યુરેનને પહેલીવાર ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. નાઈટ્સ માટે રમતા ડાબા હાથના ફાસ્ટ બોલર વાન વ્યુરેને 26 લિસ્ટ A મેચમાં 25.57 ની સરેરાશથી સ્કોર કર્યો છે.
Bring On The ODIs! 🏆 Having completed a Test series clean sweep, we’re only just getting started! 🇿🇦 The Bangladesh tour now moves into the ODI leg as we continue an incredible summer of cricket! Get behind #TheProteas and secure your tickets now at https://t.co/0JX6zZIpRa! 🎟️ #Unbreakable #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 26, 2026
T20I ટીમમાં પણ બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. 18 વર્ષીય બેટ્સમેન જેજે બેસનને પહેલીવાર ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યો છે. તે લાયન્સ માટે રમે છે અને ડાબોડી મધ્યમ ગતિ બોલિંગ પણ કરે છે. બેસને અત્યાર સુધી ફક્ત છ T20I મેચ રમી છે, જેમાં તેણે પાંચ વિકેટ લીધી છે. એથન બોશને પણ T20I ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બોશ અગાઉ દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ત્રણ ODI અને ચાર T20I રમી ચૂક્યો છે. તેણે છેલ્લે આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ટી20આઈ રમી હતી.
ODI શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની અપડેટેડ ટીમ: કેશવ મહારાજ (કેપ્ટન), ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, કોર્બિન બોશ, ટિયાન વાન વુરેન, ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, બજોર્ન ફોર્ટુઈન, જોર્ડન હર્મન, ડુએન જોહ્ન્સન, ન્કોબાની મોકોએના, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, એનરિચ નોર્ટજે, લુંગી ન્ગીડી, સિનેથેમ્બા કેશિલે, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ.
T20I શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની અપડેટ કરેલી ટીમ: બજોર્ન ફોર્ટુઇન (કેપ્ટન), ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, એથન બોશ, કોનોર એસ્ટરહુઇઝેન, ડોનોવન ફેરેરા, જોર્ડન હાર્મન, ડુએન જોહ્ન્સન, જેજે બેસન, ન્કોબાની મોકોએના, ન્કાબા પીટરસન, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, સિનેથેમ્બા કેશિલે, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને પ્રેનેલન સુબ્રાયન.
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