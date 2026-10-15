બીજી ટેસ્ટ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમની જાહેરાત કરી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ બહાર
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 18 ઓક્ટોબરથી ગકેબરહામાં શરૂ થનારી બીજી ટેસ્ટ માટે 17 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 15, 2026 at 3:28 PM IST
SA VS AUS: દક્ષિણ આફ્રિકાને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં 214 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, શ્રેણીમાં વાપસી કરવા માટે, યજમાન ટીમે બીજી ટેસ્ટ માટે તેમની 17 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં હાર્ડ હિટિંગ બેટ્સમેન મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે ટીમમાં જોડાયા છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ 18 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. ટેમ્બા બાવુમાની આગેવાની હેઠળની ટીમ પ્રથમ ટેસ્ટ હારમાંથી આગળ વધીને શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
બ્રીટ્ઝકેને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સની જગ્યાએ તક મળશે
દક્ષિણ આફ્રિકાના પસંદગીકારોએ બીજી ટેસ્ટ માટે જાહેર કરાયેલી ટીમમાં મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકેનો સમાવેશ કર્યો છે. તે ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સની જગ્યા લેશે. રાયન રિકેલ્ટનને પણ વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ દરમિયાન, ડાબા હાથના બેટ્સમેન ટોની ડી જોર્ઝી પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ નહોતા. તે ડાબા હેમસ્ટ્રિંગની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તેથી, તેને બીજી ટેસ્ટ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો ન હતો. આ મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. તેથી, યજમાન ટીમે શ્રેણીમાં રહેવા માટે બીજી ટેસ્ટમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર પડશે.
Dafabet Second Test Match Squad Announcement 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today named a 17-player squad for the second Dafabet Test against Australia, starting on Sunday, 18 October at Dafabet St George’s Park in Gqeberha. There is one change to the squad from the first Test, with batter Matthew Breetzke replacing Tristan Stubbs, while Ryan Rickelton will take over the wicketkeeping duties for the second Test. Tony de Zorzi was not considered for selection as the left-hander continues his recovery from a left hamstring injury. #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 15, 2026
બીજી ટેસ્ટ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ: ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), માર્કસ એકરમેન, ડેવિડ બેડિંગહામ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, કોર્બિન બોશ, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, સિમોન હાર્મર, માર્કો જેન્સન, કેશવ મહારાજ, એઈડન માર્કરામ, વાઈઆન મુલ્ડર, સેનુરન મુથુસામી, એનરિચ ડાર્નેસોન, એનરિચ પાઉન્ડા, આર. રિકલ્ટન, કાયલ વેરેન.
બીજી અને ત્રીજી ટેસ્ટ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ 9 થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન ડરબનમાં રમાઈ હતી, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 214 રનથી જીત મેળવી હતી. બીજી ટેસ્ટ 18 થી 22 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગકેબરહાના સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક ખાતે રમાશે. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ 27 થી 31 ઓક્ટોબર દરમિયાન કેપટાઉનના ન્યુલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાની લીડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા બીજી ટેસ્ટમાં જીત સાથે શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
12 ટેસ્ટ બાદ બાવુમાને પ્રથમ હારનો સામનો કરવો પડ્યો
આ હાર સાથે જ, ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે અજેય રહેવાનો ટેમ્બા બાવુમાનો રેકોર્ડ પણ સમાપ્ત થયો. કેપ્ટન તરીકે તેમની જીતનો સિલસિલો 2023માં સેન્ચુરિયન ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચથી શરૂ થયો હતો. ત્યારબાદ, તેમના નેતૃત્વમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ સતત 12 ટેસ્ટ મેચો સુધી એક પણ હાર્યા વિના રમી હતી; આ સમયગાળા દરમિયાન 'પ્રોટિયાઝ' (દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ)એ 11 મેચ જીતી હતી અને એક મેચ ડ્રો રહી હતી. તેમણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ભારત, શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી મજબૂત ટીમોને પરાજય આપ્યો હતો.
બાવુમાના નેતૃત્વ હેઠળ જ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં મળેલી હાર સાથે આ પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ તૂટી ગયો.
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