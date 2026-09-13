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દક્ષિણ આફ્રિકા ટીમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, સ્ટાર ખેલાડી વન-ડે શ્રેણીમાંથી બહાર

દક્ષિણ આફ્રિકાએ વન-ડે શ્રેણી પહેલાં પોતાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. 33 વર્ષીય ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થતાં સમગ્ર શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા ટીમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો
દક્ષિણ આફ્રિકા ટીમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 6:40 PM IST

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SA VS AUS ODI SERIES: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ ત્રણ મેચની વન-ડે (ODI) શ્રેણી અને ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે જઈ રહી છે. આ પ્રવાસની શરૂઆત વન-ડે શ્રેણીથી થશે. બંને દેશો માટે, આ વન-ડે શ્રેણીને 2027ના વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓના ભાગરૂપે પણ જોવામાં આવી રહી છે. જોકે, વન-ડે શ્રેણી પહેલાં દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ફટકો પડ્યો છે કારણ કે તેમના એક સ્ટાર ખેલાડી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે; ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકાએ તેમના સ્થાને અન્ય ખેલાડીની જાહેરાત પણ કરી દીધી છે.

33 વર્ષીય સ્ટાર બોલર શ્રેણીમાંથી બહાર

દક્ષિણ આફ્રિકાના 33 વર્ષીય સ્ટાર ઝડપી બોલર ઓટનીલ બાર્ટમેન વન-ડે (ODI) શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ઈજાને કારણે તેઓ આ શ્રેણીમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. જોકે પસંદગીકારોએ શરૂઆતમાં તેમને ટીમમાં પ્રાથમિક પસંદગી તરીકે સામેલ કર્યા હતા, પરંતુ હવે બોર્ડે તેમની જગ્યાએ ડુઆન જેન્સેનને ટીમમાં લીધો છે.

ઘરેલુ ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમતી વખતે બાર્ટમેનને હેમસ્ટ્રિંગમાં ખેંચાણ (સ્ટ્રેઇન) આવ્યું હતું. તે મેચમાં તેણે ડોલ્ફિન્સ ટીમ માટે પાંચ ઓવર બોલિંગ કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તે બેટિંગ કરવા માટે આવ્યો ન હતો, જે સૂચવે છે કે તેની ઈજા ઘણી ગંભીર હતી.

ડુઆન જેન્સને તાજેતરમાં ત્રિ-પક્ષીય શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. નામિબિયા, ઝિમ્બાબ્વે અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી T20 શ્રેણીમાં તે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર રહ્યો હતો અને તેણે બે મેચમાં પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. હવે, ટીમમાં નિયમિત સ્થાન મેળવવાની આશા સાથે તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પણ મજબૂત પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

કાગીસો રબાડા પણ બહાર

દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર કાગિસો રબાડા પણ વન-ડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનો આ સ્ટાર ઝડપી બોલર ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી વન-ડે શ્રેણીમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. રબાડાને હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા થઈ છે. જોકે, તેમને ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી હજુ સુધી બહાર કરવામાં આવ્યા નથી; તેઓ ટેસ્ટ મેચ રમશે કે નહીં તે અંગે આગામી દિવસોમાં સ્પષ્ટતા થશે.

ત્રણ મેચની વન-ડે શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 24 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત છે, જ્યારે અંતિમ મેચ 30 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. ત્યારબાદ 9 ઓક્ટોબરથી ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વન-ડે શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ:

ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, એઈડન માર્કરામ, ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, ડેવિડ મિલર, રેયાન રિકલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડુઆન જેન્સેન, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, બજોર્ન ફોર્ટ્યુઈન, ક્વેના માફાકા, લુંગી એનગીડી, કોર્બીન બોશ, માર્કો જાનસેન, કેશવ મહારાજ.

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