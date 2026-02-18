SA VS UAE: દક્ષિણ આફ્રિકાની UAE સામે આસાન જીત, 22 ફેબ્રુઆરીએ સુપર 8 માં ભારત સામે ટકરાશે
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 34મી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ UAE ને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. ટુર્નામેન્ટમાં UAE ની આ ત્રીજી હાર છે.
Published : February 18, 2026 at 4:10 PM IST
SA VS UAE: SA vs UAE, T20 વર્લ્ડ કપ 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 34મી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ UAE ને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ ટૂર્નામેન્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સતત ચોથો વિજય હતો. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા UAE એ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 122 રન બનાવ્યા હતા. અલીશાન શરાફુએ સૌથી વધુ 45 રન બનાવ્યા હતા.
કોર્બિન બોશની શાનદાર બોલીંગ
પ્રથમ ઇનિંગ સમાપ્ત થયાના થોડા સમય પછી વરસાદ શરૂ થયો હતો, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાનો ઇનિંગ મોડો પડ્યો હતો. આ વિલંબનો આફ્રિકન બેટ્સમેન પર ખાસ પ્રભાવ પડ્યો ન હતો, અને ટીમે 14મી ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 123 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. ડેવાલ્ડ બ્રુઈસે 36 અને રાયન રિકેલ્ટન 30 રન બનાવ્યા હતા. બોલિંગની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકા માટે કોર્બિન બોશ મુખ્ય બોલર હતા. કોર્બિન બોશે તેની ચાર ઓવરમાં માત્ર 12 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી અને તેની શાનદાર બોલિંગ માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
દક્ષિણ આફ્રિકા સુપર 8 માં ભારત સામે ટકરાશે
દક્ષિણ આફ્રિકા આગામી 22 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં સુપર 8 માં ભારત સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ તેઓ 26 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમશે, તે પણ અમદાવાદમાં. તેમની છેલ્લી સુપર 8 મેચ 1 માર્ચે દિલ્હીમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં રનર-અપ રહ્યું હતું અને ફરી એકવાર ટાઇટલ માટે દાવેદાર છે.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ- 11
દક્ષિણ આફ્રિકા: એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રાયન રિકેલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, જેસન સ્મિથ, જ્યોર્જ લિન્ડે, કોર્બિન બોશ, કાગીસો રબાડા, એનરિચ નોર્ટજે, ક્વેના મ્ફાકા.
UAE: આર્યનશ શર્મા (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), અલીશાન શરાફુ, સોહેબ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, મોહમ્મદ અરફાન, ધ્રુવ પરાશર, મોહમ્મદ ફારૂક, હૈદર અલી, જુનૈદ સિદ્દીકી, મોહમ્મદ જાવદુલ્લાહ.
