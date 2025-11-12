ETV Bharat / sports

ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ જાહેરાત, જાણો કોને મળ્યો એવોર્ડ

ICC: દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારત સામે હારી ગઈ, જ્યારે તેમની પુરુષ ટીમ પાકિસ્તાન સામે હારી ગઈ.

દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ખેલાડીઓ ઉજવણી કરી રહી છે.
હૈદરાબાદ: ICC દક્ષિણ આફ્રિકાની પુરુષ અને મહિલા ટીમોના ખેલાડીઓ પ્રત્યે દયાળુ રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ આફ્રિકન ખેલાડીઓને મુખ્ય પુરસ્કારો આપ્યા છે. ચાલો આજે જાણીએ કે કઈ ખેલાડીને કયો પુરસ્કાર મળ્યો.

લૌરા વોલ્વાર્ડને ICC તરફથી મુખ્ય પુરસ્કાર મળ્યો

લૌરા વોલ્વાર્ડે ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 ના ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્રગતિમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. વોલ્વાર્ડે ઓક્ટોબરમાં મહિલા વર્લ્ડ કપમાં આઠ ODI રમી હતી, જેમાં 67.14 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશ અને 97.91 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 470 રન બનાવ્યા હતા. આમાં સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ મજબૂત પ્રદર્શન માટે, તેણીને ICC મહિલા ખેલાડી ઓફ ધ મન્થ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે.

લૌરાએ આ એવોર્ડ જીતવા માટે ભારતની સ્મૃતિ મંધાના અને ઓસ્ટ્રેલિયાની એશ્લે ગાર્ડનરને પાછળ છોડી દીધા. વર્લ્ડ કપ અભિયાનની તેણીની સૌથી યાદગાર ઇનિંગ ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલમાં હતી, જ્યાં તેણીએ 143 બોલમાં 169 રન બનાવ્યા હતા. ભારત સામેની ફાઇનલમાં, તેણે 91 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થયો.

મુથુસામીને પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ મળ્યો

દક્ષિણ આફ્રિકાએ પાકિસ્તાન સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી હતી, જે 1-1 થી ડ્રો રહી હતી. સેનુરન મુથુસામીએ 53 ની સરેરાશથી 106 રન બનાવ્યા હતા અને 18.36 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 11 વિકેટ લીધી હતી. આ માટે, તેમને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. હવે તેમને ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

મુથુસામીએ કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 11/174 કર્યું, જેમાં તેણે પહેલી ઇનિંગમાં છ અને બીજી ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લીધી. મુથુસામી તાજેતરના સમયમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિન યુનિટ માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે.

