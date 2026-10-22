બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની શર્મનાક હાર, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇનિંગ અને 31 રનથી હરાવ્યું
બીજી ટેસ્ટમાં જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ત્રણ ટેસ્ટની શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી. ઓસ્ટ્રેલિયાને દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇનિંગ અને 31 રનથી હરાવ્યું
Published : October 22, 2026 at 8:35 PM IST
SA VS AUS: દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ આફ્રિકન ટીમે એક ઇનિંગ અને 31 રનથી જીતી લીધી છે. આ સાથે, આફ્રિકન ટીમે ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી લીધી છે. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 9 વિકેટે 425 રન બનાવીને પોતાનો પહેલો દાવ ડિકલેર કર્યો હતો. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પહેલો દાવ ફક્ત 99 રનમાં સમેટાઈ ગયો હતો. ફોલોઓન રમતા, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ બીજી ઇનિંગમાં ફક્ત 295 રન બનાવી શકી અને મેચ એક ઇનિંગ અને 31 રનથી હારી ગઈ.
દક્ષિણ આફ્રિકા આ શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ 214 રનથી હારી ગયું. તે મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે એડન માર્કરામે એકમાત્ર અડધી સદી ફટકારી હતી, અને દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોની ભારે ટીકા થઈ હતી. ત્યારબાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે બીજી મેચમાં જોરદાર વાપસી કરી અને શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી દીધી.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 425 રન બનાવ્યા
ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા, ઓસ્ટ્રેલિયાએ શરૂઆતની વિકેટો લઈને દક્ષિણ આફ્રિકા પર દબાણ બનાવ્યું. જોકે, કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ 179 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ટીમને સ્થિર કરી. તેમને માર્કો જાનસેન અને સિમોન હાર્મરે 82 રન સાથે સારો સાથ આપ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 127.1 ઓવરમાં 9 વિકેટે 425 રન પર પોતાનો ઇનિંગ ડિકલેર કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સ્કોટ બોલેન્ડે 5 વિકેટ લીધી.
🚨 MATCH RESULT 🚨 What a phenomenal game, what an incredible display from #TheProteas! An absolutely heart-stopping performance! 🤩 Bavuma led the way with the bat, and our bowlers ran riot with the ball! 💪🔥 #TheProteas level the series 1-1 with a comprehensive victory by an innings and 31 runs! 🇿🇦 #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 22, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયા 99 રનમાં ઓલઆઉટ
દક્ષિણ આફ્રિકાના 425 રનના જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેનો સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા. ટીમનો પ્રથમ ઇનિંગ ફક્ત 42.3 ઓવરમાં 99 રન પર સમાપ્ત થયો. સ્ટીવ સ્મિથ સહિત ઘણા મુખ્ય બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ રમી શક્યા નહીં. દક્ષિણ આફ્રિકાના માર્કો જાનસેનએ 5 વિકેટ લીધી, જ્યારે કાગીસો રબાડા અને વિઆન મુલ્ડરે બે-બે વિકેટ લીધી. પ્રથમ ઇનિંગમાં 326 રનની લીડ લીધા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું.
iTemba Lamarhumsha!!! 🤌 A brilliant innings under pressure that proved pivotal in an emphatic victory for #TheProteas in the second Dafabet Test Match! 🇿🇦 Ladies and gentlemen, your Player of the Match, the skipper, Temba Bavuma! 👏🏏 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/3WWjnsir1B— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 22, 2026
ટ્રેવિસ હેડની સદી પણ ઇનિંગ્સ હાર અટકાવી શકી નહીં
ફોલોઓન, ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ઇનિંગ્સમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું. ટ્રેવિસ હેડે 121 રનની શાનદાર સદી ફટકારી, જ્યારે સ્કોટ બોલેન્ડે પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. આ છતાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોએ સતત વિકેટો લીધી, જેના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયાની વાપસીની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું. કાગીસો રબાડા, સિમોન હાર્મર અને વિઆન મુલ્ડરે મહત્વપૂર્ણ વિકેટો લીધી. ઓસ્ટ્રેલિયાનો બીજો ઇનિંગ્સ 295 રન પર સમાપ્ત થયો, અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ એક ઇનિંગ્સ અને 31 રનથી જીતી લીધી.
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