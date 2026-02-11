AFG VS SA: એક નહીં, પરંતુ બે સુપર ઓવર... દિલ ધડક મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું
અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહી હતી. આ મેચનું પરિણામ બીજી સુપર ઓવરમાં આવ્યું.
Published : February 11, 2026 at 3:57 PM IST
AFG vs SA: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ચાહકોને T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં કદાચ સૌથી રોમાંચક મેચ જોવા મળી. જ્યાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ અફઘાનિસ્તાનને હરાવવા માટે બે સુપર લીધા હતા. ટુર્નામેન્ટની 13મી મેચમાં ઉત્તેજનાની તમામ હદો વટાવી દેવામાં આવી હતી.
અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ સુપર ઓવરમાં 17 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ અને બ્રેવિસના દમ પર પ્રોટીઝ ટીમ પણ 17 રન જ બનાવી શકી હતી અને પ્રથમ સુપર ઓવર ટાઈ થઈ હતી. જોકે બીજી સુપર ઓવરમાં ડેવિડ મિલરે આક્રમક બેટિંગ કરી હતી અને 23 રન બનાવ્યા હતા. જોકે અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેનો 24 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ગુરબાઝે સતત ત્રણ સિક્સર ફટકારી હતી, પરંતુ તે છેલ્લો બોલ ચૂકી ગયો હતો.
A game for the ages! Afghanistan gave it everything they could.— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
South Africa wins an edge-of-the-seat thriller after TWO Super Overs! 😱
In one of the greatest games in T20 World Cup history, the Protea Fire prevails! 🔥
ICC Men's T20 World Cup - SA 🆚 AFG | HIGHLIGHTS 👉… pic.twitter.com/HFaPmVA52j
બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો વિજય
ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને ડેવિડ મિલર બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે બેટિંગ કરવા મેદાનમાં આવ્યા હતા. ઓવરના પહેલા જ બોલ પર સ્ટબ્સે જોરદાર સિક્સર ફટકારી અને બીજા બોલ પર સ્ટબ્સ રન ચોરવામાં સફળ રહ્યો. ડેવિડ મિલરે ત્રીજા બોલ પર બે રન લીધા હતા જ્યારે મિલરે ચોથો બોલ પ્રેક્ષકોને મોકલ્યો હતો. પ્રોટીઝ બેટ્સમેનને પણ ઓવરના પાંચમા બોલ પર આવું જ નસીબ થયું અને તેણે સતત બીજી સિક્સ ફટકારી. મિલર ઓવરના છેલ્લા બોલ પર વધુ બે રન ઉમેરવામાં સફળ રહ્યો હતો. આ રીતે બીજી ઓવરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ સ્કોર બોર્ડ પર 23 રન બનાવ્યા હતા.
WHAT A GAME OF CRICKET 🫡👌🏻🙌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
In a game which had everything to entertain a purist, South Africa held their nerve in the second Super Over to clinch the all-important 2 points. 🇿🇦🇦🇫
NEXT ON ICC Men's #T20WorldCup | LIVE NOW 👉 https://t.co/jGP2pQtjsX pic.twitter.com/4WgpPiGtP2
ગુરબાઝે ત્રણ બોલ પર સતત ત્રણ સિક્સર ફટકારી
24 રનનો પીછો કરવા માટે અફઘાનિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ નબી અને ગુરબાઝ મેદાનમાં આવ્યો હતો. મહારાજના પહેલા બોલ પર નબી કોઈ રન બનાવી શક્યો ન હતો, જ્યારે તે બીજા બોલ પર આઉટ થયો હતો. જો કે આ પછી ગુરબાઝે આગલા ત્રણ બોલ પર સતત ત્રણ સિક્સર ફટકારી હતી. ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ગુરબાઝ સિક્સર મારવાના પ્રયાસમાં કેચ આઉટ થઈ ગયો.
આ પણ વાંચો: