ETV Bharat / sports

AFG VS SA: એક નહીં, પરંતુ બે સુપર ઓવર... દિલ ધડક મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું

અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહી હતી. આ મેચનું પરિણામ બીજી સુપર ઓવરમાં આવ્યું.

AFG VS SA
દક્ષિણ આફ્રિકાએ અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AFG vs SA: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ચાહકોને T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં કદાચ સૌથી રોમાંચક મેચ જોવા મળી. જ્યાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ અફઘાનિસ્તાનને હરાવવા માટે બે સુપર લીધા હતા. ટુર્નામેન્ટની 13મી મેચમાં ઉત્તેજનાની તમામ હદો વટાવી દેવામાં આવી હતી.

અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ સુપર ઓવરમાં 17 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ અને બ્રેવિસના દમ પર પ્રોટીઝ ટીમ પણ 17 રન જ બનાવી શકી હતી અને પ્રથમ સુપર ઓવર ટાઈ થઈ હતી. જોકે બીજી સુપર ઓવરમાં ડેવિડ મિલરે આક્રમક બેટિંગ કરી હતી અને 23 રન બનાવ્યા હતા. જોકે અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેનો 24 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ગુરબાઝે સતત ત્રણ સિક્સર ફટકારી હતી, પરંતુ તે છેલ્લો બોલ ચૂકી ગયો હતો.

બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો વિજય

ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને ડેવિડ મિલર બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે બેટિંગ કરવા મેદાનમાં આવ્યા હતા. ઓવરના પહેલા જ બોલ પર સ્ટબ્સે જોરદાર સિક્સર ફટકારી અને બીજા બોલ પર સ્ટબ્સ રન ચોરવામાં સફળ રહ્યો. ડેવિડ મિલરે ત્રીજા બોલ પર બે રન લીધા હતા જ્યારે મિલરે ચોથો બોલ પ્રેક્ષકોને મોકલ્યો હતો. પ્રોટીઝ બેટ્સમેનને પણ ઓવરના પાંચમા બોલ પર આવું જ નસીબ થયું અને તેણે સતત બીજી સિક્સ ફટકારી. મિલર ઓવરના છેલ્લા બોલ પર વધુ બે રન ઉમેરવામાં સફળ રહ્યો હતો. આ રીતે બીજી ઓવરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ સ્કોર બોર્ડ પર 23 રન બનાવ્યા હતા.

ગુરબાઝે ત્રણ બોલ પર સતત ત્રણ સિક્સર ફટકારી

24 રનનો પીછો કરવા માટે અફઘાનિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ નબી અને ગુરબાઝ મેદાનમાં આવ્યો હતો. મહારાજના પહેલા બોલ પર નબી કોઈ રન બનાવી શક્યો ન હતો, જ્યારે તે બીજા બોલ પર આઉટ થયો હતો. જો કે આ પછી ગુરબાઝે આગલા ત્રણ બોલ પર સતત ત્રણ સિક્સર ફટકારી હતી. ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ગુરબાઝ સિક્સર મારવાના પ્રયાસમાં કેચ આઉટ થઈ ગયો.

આ પણ વાંચો:

  1. સચિન તેંડુલકરે પુત્ર અર્જુનના લગ્નમાં હાજરી આપવા, પ્રધાનમંત્રી, રાષ્ટ્રપતિ, અમિત શાહ અને રાહુલ ગાંધીને આમંત્રણ આપ્યું
  2. T20 WORLD CUP 2026: ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્મા હોસ્પિટલમાં દાખલ

TAGGED:

AFG VS SA
SOUTH AFRICA BEAT AFGHANISTAN
T20 WORLD CUP 2026
AFG VS SA SUPER OVER
AFG VS SA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.