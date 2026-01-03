ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ માટે દક્ષિણ આફ્રિકા ટીમની ઘોષણા, 7 નવા ચહેરાઓને તક આપવામાં આવી

દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકાએ આગામી વર્ષે 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. 15 સભ્યોની ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. એડન માર્કરને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈને પરત ફરેલા ક્વિન્ટન ડી કોકને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

સૌથી મોટી વાત એ છે કે, છેલ્લી શ્રેણીમાં ભારત સામેની ટીમનો ભાગ રહેલા બે યુવા બેટ્સમેનોને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, ઓટનીએલ બાર્ટમેન અને લુથો સિપામલાને પણ અગાઉ ભારત પ્રવાસે ગયેલી ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

રબાડા અને નોર્ટજે પરત ફર્યા

કાગીસો રબાડા અને એનરિચ નોર્ટજે, જેઓ ઈજાને કારણે રમતમાંથી બહાર હતા, તેઓ ટી20 ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, જેનાથી ઝડપી બોલિંગ આક્રમણ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બન્યું છે. અન્ય ઝડપી બોલિંગ વિકલ્પોમાં લુંગી ન્ગીડી, માર્કો જેન્સન અને કોર્બિન બોશનો સમાવેશ થાય છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાના પસંદગીકારોએ કહ્યું, "અમારે કેટલાક મોટા નિર્ણયો લેવા પડ્યા છે, પરંતુ અમને લાગે છે કે આ જૂથ સૌથી મજબૂત છે અને ભારત અને શ્રીલંકામાં સફળ થવાની દરેક તક છે. અમે રમતના કેટલાક શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અનુભવી ખેલાડીઓને કેટલાક ઉત્તમ યુવા ટી20 ખેલાડીઓ સાથે જોડીને એક વિશ્વ કક્ષાની ટીમ બનાવી છે."

આ ખેલાડીઓ રમશે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ

પસંદગીકારોએ ટીમમાં સાત ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે જે પહેલીવાર ટી20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે. આમાં કોર્બિન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ટોની ડી જોર્ઝી, ડોનોવન ફેરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, ક્વેના મ્ફાકા અને જેસન સ્મિથનો સમાવેશ થાય છે.

કયા ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા?

2024 T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમમાંથી સાત ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા છે. ટીમ ફાઇનલમાં ભારત સામે હારી ગઈ હતી, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા હજુ પણ તેના પ્રથમ ટાઇટલની રાહ જોઈ રહ્યું છે. બાકાત રાખવામાં આવેલા ખેલાડીઓમાં હેનરિક ક્લાસેન, તબરેઝ શમ્સી, રાયન રિકેલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ઓટોનીએલ બાર્ટમેન, રીઝા હેન્ડ્રિક્સ અને ગેરાલ્ડ કોટ્ઝીનો સમાવેશ થાય છે.

T20 વર્લ્ડ કપ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ:

એઇડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફેરેરા, માર્કો જેન્સેન, કેશવ મહારાજ, કાગીસો રબાડા, ક્વેના મ્ફાકા, લુંગી ન્ગીડી, જેસન સ્મિથ, જ્યોર્જ લિન્ડે, કોર્બિન બોશ અને એનરિચ નોર્ટજે.

T20 વર્લ્ડ કપ માટે દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ Dમાં

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ગ્રુપ D માં રાખવામાં આવી છે, જેમાં અફઘાનિસ્તાન, ન્યુઝીલેન્ડ, કેનેડા અને UAE પણ શામેલ છે. તેઓ 9 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં કેનેડા સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

