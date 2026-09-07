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ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમની જાહેરાત, સ્ટાર ખેલાડીની 3 વર્ષ પછી વાપસી

ઓસ્ટ્રેલિયાના દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકાએ ODI શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 8:54 PM IST

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SA SQUAD AGAINST AUS: દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે 16 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટેમ્બા બાવુમા ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ઝડપી બોલર ગેરાલ્ડ કોટ્ઝી ODI ટીમમાં વાપસી કરશે. કોટ્ઝી છેલ્લે 2023 ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન 50-ઓવરના ફોર્મેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે રમતો જોવા મળ્યો હતા.

25 વર્ષીય કોટ્ઝી ઓટ્ટનીએલ બાર્ટમેન, ક્વેના માફાકા અને લુંગી ન્ગીડી સાથે પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. ઓલરાઉન્ડર કોર્બિન બોશ અને માર્કો જેન્સન પણ ટીમને વધારાના બોલિંગ વિકલ્પો પૂરા પાડશે. બજોર્ન ફોર્ટુઈન અને કેશવ મહારાજનો સ્પિન વિભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે; ફોર્ટુઈન હાલમાં નામિબિયા પ્રવાસ પર દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. સ્ટાર બેટ્સમેન એડન માર્કરામ બીજી અને ત્રીજી વનડે માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ક્વિન્ટન ડી કોક, રાયન રિકેલ્ટન અને ટોની ડી જોર્ઝી ટોચના ક્રમ માટે વિકલ્પો હશે, જ્યારે મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ડેવિડ મિલર અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ મધ્યમ ક્રમને મજબૂત બનાવશે. અગાઉ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ માટે તેની ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી હતી.

ક્યારે શરુ થશે ODI શ્રેણી?

ODI શ્રેણીની ત્રણેય મેચ દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 24 સપ્ટેમ્બરે ડર્બનના હોલીવુડબેટ્સ કિંગ્સમીડ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી વનડે 27 સપ્ટેમ્બરે જોહાનિસબર્ગના DP વર્લ્ડ વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે; આ મેચ 'પિંક ડે' તરીકે યોજાશે. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 30 સપ્ટેમ્બરે પોટચેફસ્ટ્રોમના NWC ઓવલ ખાતે રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા છેલ્લે 2023માં દક્ષિણ આફ્રિકાની ધરતી પર એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. પાંચ મેચની તે ODI શ્રેણીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બે મેચ જીતી હતી, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાએ શાનદાર વાપસી કરીને શ્રેણી 3-2થી જીતી હતી.

કાગીસો રબાડા શ્રેણી ગુમાવશે

દક્ષિણ આફ્રિકાના મુખ્ય કોચ, શુક્રી કોનરાડે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઘરઆંગણે ઉનાળાની શરૂઆત કરવા અંગે ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ પર નજર રાખીને, આ શ્રેણી ટીમ સંયોજન નક્કી કરવા અને ખેલાડીઓની ભૂમિકાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હશે. કોનરાડે સમજાવ્યું કે ટીમ મધ્યમ ક્રમનું સંતુલન ઇચ્છે છે જે જરૂર પડે ત્યારે ઝડપથી સ્કોર કરી શકે, પરંતુ દબાણ હેઠળ ઇનિંગ્સને સ્થિર અને એન્કર કરી શકે. જોકે, ઝડપી બોલર કાગીસો રબાડા ઈજાને કારણે શ્રેણીનો ભાગ રહેશે નહીં. કોચના મતે, તેમની ગેરહાજરી અન્ય બોલરો માટે પોતાને સાબિત કરવાની તક રજૂ કરે છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ: ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), ઓટનિયલ બાર્ટમેન, કોર્બિન બોશ, મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ગેરાલ્ડ કોટ્ઝી, ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, બજોર્ન ફોર્ટુઈન, માર્કો જેનસેન, કેશવ મહારાજ, ક્વેના માફાકા, એડન માર્કરામ, ડેવિડ મિલર, લુંગી એનગીડી, રાયન રિકેલ્ટન અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ.

ODI શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • 24 સપ્ટેમ્બર: 1લી ODI, હોલીવુડબેટ્સ કિંગ્સમીડ સ્ટેડિયમ, ડરબન
  • 27 સપ્ટેમ્બર: 2જી ODI, DP વર્લ્ડ વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ
  • 30 સપ્ટેમ્બર: ત્રીજી ODI, NWC ઓવલ, પોટશેફસ્ટરૂમ

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SA SQUAD AGAINST AUS
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