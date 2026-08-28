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અનાયા બાંગરને ક્રિકેટ રમવાની મંજૂરીથી વિવાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓએ કર્યો વિરોધ

દક્ષિણ આફ્રિકા મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર મેરિઝેન કાપે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના અનાયા બાંગરને મહિલા ક્રિકેટ રમવાની મંજૂરી આપવાના નિર્ણયની ટીકા કરી છે.

અનાયા બાંગર અને મેરિઝેન કાપે
અનાયા બાંગર અને મેરિઝેન કાપે (Anaya Bangar (Insta Photo) & IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 6:51 PM IST

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ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા (CA) એ તાજેતરમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સંજય બાંગરની પુત્રી અનાયા બાંગરને સમુદાય મહિલા ક્રિકેટ રમવાની પરવાનગી આપી છે, જે પુરુષ ક્રિકેટરમાંથી સ્ત્રી ક્રિકેટર બની છે. આ નિર્ણયથી અનાયા ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્થાનિક મહિલા ટી20 લીગ, મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) માં રમવાની શક્યતા પણ વધી ગઈ છે. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર મેરિઝેન કાપે આ નિર્ણય પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના આ પગલાની કડક ટીકા કરતા, તેણીએ તેને "હાસ્યાસ્પદ" ગણાવ્યું, અને કહ્યું કે ટ્રાન્સજેન્ડર ખેલાડીઓને મહિલા ક્રિકેટ રમવાની મંજૂરી ન આપવી જોઈએ.

મેરિઝાન કેપે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના નિર્ણયની ટીકા કરી

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં લગભગ 300 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂકેલી મેરિઝાન કેપે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયની આકરી ટીકા કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા, 36 વર્ષીય ખેલાડીએ અનાયા વિશેના એક સમાચાર અહેવાલનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો અને લખ્યું, "એકદમ હાસ્યાસ્પદ; આવું ન થવું જોઈએ." તેણીએ પોતાની પોસ્ટમાં WBBL ને પણ ટેગ કર્યું. કેપની પ્રતિક્રિયા સ્પષ્ટ કરે છે કે તે મહિલા લીગમાં ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલા અનાયાના સમાવેશને સમર્થન આપતી નથી.

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ મહિલા ક્રિકેટ રમવાની પરવાનગી આપી

ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ સાથેના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં, 25 વર્ષીય અનાયા બાંગરે ખુલાસો કર્યો કે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેને સમુદાય સ્તરની મહિલા ક્રિકેટ રમવાની મંજૂરી આપી છે. અનાયાએ પોતાની ખૂબ ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે એક સમય હતો જ્યારે તેને ડર હતો કે તે ફરી ક્યારેય ક્રિકેટ નહીં રમી શકે. તેણીએ કહ્યું, "આ મારા માટે ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે, ખાસ કરીને એ જાણીને કે હું ક્રિકેટ રમી શકું છું. એક સમય હતો જ્યારે મને લાગતું હતું કે હું ફરી ક્યારેય નહીં રમી શકું, પરંતુ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાનો આભાર, મને બીજી તક આપવામાં આવી છે."

અનાયાએ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા પાસેથી પરવાનગી માંગી હતી, અને તેના જવાબમાં, CA ના ઇન્ટિગ્રિટી હેડ, જેકી પાર્ટ્રીજે જણાવ્યું હતું કે તે માર્ચ 2027 સુધી કોઈપણ ઓસ્ટ્રેલિયન રાજ્ય અથવા પ્રદેશમાં પ્રીમિયર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે પાત્ર છે. જો કે, માર્ચ 2027 પછી એલિટ ક્રિકેટ માટે તેની પાત્રતા ચોક્કસ શરતો પર આધારિત રહેશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચ્યા પછી, તેના સીરમ ટેસ્ટોસ્ટેરોન સ્તર નિર્ધારિત મર્યાદાથી નીચે રહે છે અને તે સંબંધિત નીતિની પાત્રતા આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે તેની પુષ્ટિ કરવા માટે રક્ત પરીક્ષણો કરવામાં આવશે.

મહિલા ક્રિકેટ રમવા માટે BCCI પાસેથી પરવાનગી માંગી હતી

અનાયાએ મહિલા ક્રિકેટ રમવાની પરવાનગી માટે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)નો પણ સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે, BCCI તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતાં, તેણીએ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા તરફ વળ્યા. અનાયાના પિતા, સંજય બાંગર, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને કોચ છે. તેણીએ સરફરાઝ ખાન અને તેના ભાઈ, મુશીર ખાન સાથે અંડર-19 સ્તરે પણ ક્રિકેટ રમી છે. તેણીની સર્જરી પછી, અનાયાએ BCCI ને મહિલા ક્રિકેટ રમવાની પરવાનગી માટે વિનંતી કરી હતી.

ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અનુસાર, BCCI ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ બોર્ડ માટે એક નવો કેસ છે અને હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નીતિ નક્કી કરવામાં આવી નથી. અધિકારીએ નોંધ્યું હતું કે ICC એ આવા કેસોનો સ્પષ્ટપણે વિરોધ કર્યો છે, પરંતુ BCCI એ હજુ સુધી યોગ્ય કાર્યવાહીનો નિર્ણય લીધો નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ પહેલી વાર આવો કેસ ઉભો થયો હોવાથી, બોર્ડે હજુ સુધી આ બાબતે સત્તાવાર વલણ અપનાવ્યું નથી.

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