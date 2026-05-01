સૌરવ ગાંગુલીએ આયર્લેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં વૈભવ સૂર્યવંશીના સમાવેશને સમર્થન આપ્યું

Published : May 1, 2026 at 8:09 PM IST

કોલકાતા: ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીએ આયર્લેન્ડ સામેની આગામી T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં યુવા બેટિંગ સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશીના સમાવેશને જોરદાર સમર્થન આપ્યું છે. તેમણે વૈભવના નીડર વલણ અને જબરદસ્ત પાવર-હિટિંગ ક્ષમતાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

15 વર્ષીય ડાબોડી બેટ્સમેન, જે ચાલુ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે બેટિંગની શરૂઆત કરે છે, તે સીઝનના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. પોતાની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતા, સૂર્યવંશીએ ટોચના બોલિંગ આક્રમણો સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના કારણે ક્રિકેટ નિષ્ણાતો તરફથી તેની પ્રશંસા થઈ છે.

તાજેતરમાં ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે IPL મેચ જોનારા ઓસ્ટ્રેલિયન મહાન એલન બોર્ડરે પણ આ યુવા ખેલાડીને "ખાસ પ્રતિભા" ગણાવ્યો હતો. આનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ જગતમાં તેની આસપાસ વધતી ચર્ચાને વધુ વેગ મળ્યો છે. IPL પછી, ભારત 26 અને 28 જૂને આયર્લેન્ડમાં બે T20 મેચ રમશે. પરિણામે, સૂર્યવંશીને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં તાત્કાલિક સમાવેશ કરવાની માંગ તેજ થઈ છે.

કોલકાતા પ્રેસ ક્લબ ખાતે એક કાર્યક્રમમાં બોલતા ગાંગુલીએ કહ્યું, "વૈભવ પાસે એક ખાસ પ્રતિભા છે; તેને બેટિંગ કરતા જોવું ખરેખર એક અદ્ભુત અનુભવ છે. તેને ચોક્કસપણે આયર્લેન્ડ શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવો જોઈએ. મને લાગે છે કે વૈભવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. યાદ રાખો, સચિન જેવા ખેલાડીને વિકસાવવામાં 24 વર્ષ લાગ્યા."

અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની રાષ્ટ્રીય પસંદગી સમિતિ આ યુવા ખેલાડીને પ્રવાસ માટે ધ્યાનમાં લેશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે. "વૈભવની જેમ, પંજાબ કિંગ્સનો કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર પણ હાલમાં ચર્ચાનો વિષય છે. શ્રેયસ ચાલુ આઈપીએલમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે; તેની ટીમનું શાનદાર નેતૃત્વ કરવા ઉપરાંત, તે સતત બેટથી રન બનાવી રહ્યો છે. મારું માનવું છે કે શ્રેયસને ભારતીય ટી20 ટીમમાં પણ પાછો બોલાવવો જોઈએ," તેમણે કહ્યું.

ભારતના ઝડપી બોલિંગ બોલર જસપ્રીત બુમરાહના ફોર્મ અંગે, ગાંગુલીએ કહ્યું કે ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. "બુમરાહ પણ માણસ છે. તેનો ખરાબ સમય આવી શકે છે, પરંતુ તેની ક્ષમતા નિર્વિવાદ છે. તેના દિવસે, તે તેના શ્રેષ્ઠમાં છે," ભૂતપૂર્વ ડાબોડી બેટ્સમેનએ કહ્યું.

ગાંગુલીએ આ સિઝનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની રોલર-કોસ્ટર રાઈડ વિશે પણ વાત કરતા કહ્યું કે ટીમે ભૂતકાળમાં સમાન પડકારોનો સામનો કર્યો છે અને જો તેઓ તેમની બાકીની મેચો જીતી જાય તો પણ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.

