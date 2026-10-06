દાદા જશે દિલ્હી, મોટી જવાબદારી સંભાળશે
દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2027 પહેલા એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. તેમણે દિગ્ગજ સૌરવ ગાંગુલીને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા છે અને તેમને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપી છે.
Published : October 6, 2026 at 4:12 PM IST
IPL 2027 ની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, અને ફ્રેન્ચાઇઝીઓ તેમના મેનેજમેન્ટને સુધારવા માટે જરૂરી ફેરફારો કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ડીસીએ દિગ્ગજ ક્રિકેટર સૌરવ ગાંગુલીને કરારબદ્ધ કર્યા છે. દાદા ફરી એકવાર દિલ્હી ડગઆઉટમાં જોવા મળશે. તો ચાલો જાણીએ કે દિલ્હી કેપિટલ્સે આ વખતે સૌરવ ગાંગુલીને કઈ જવાબદારીઓ સોંપી છે.
દિલ્હી કેપિટલ્સે 2027 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) સીઝન માટે ભારતીય દિગ્ગજ સૌરવ ગાંગુલીને મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ગાંગુલી અગાઉ દિલ્હી કેપિટલ્સનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે અને ઘણી ભૂમિકાઓ ભજવ્યા પછી, પહેલી વાર ફ્રેન્ચાઇઝ માટે મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપશે. તેઓ હેમાંગ બદાનીનું સ્થાન લેશે, જેમણે બે સીઝન સુધી આ પદ સંભાળ્યું હતું. કેપિટલ્સે બોલિંગ કોચ મુનાફ પટેલ, ટીમ ડિરેક્ટર વેણુગોપાલ રાવ અને સહાયક કોચ ઇયાન બેલને જાળવી ન રાખવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.
"Dilli mein ab Dadagiri hogi” 🔥 https://t.co/fP6WMeLGO5— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026
સૌરવ ગાંગુલી 2019 થી દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે સંકળાયેલા છે અને તેમણે પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો માટે ક્રિકેટ ડિરેક્ટર સહિત વિવિધ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે. જોકે, IPLમાં મુખ્ય કોચ તરીકે આ તેમનો પહેલો પ્રસંગ હશે.
ગાંગુલી તેમના સપોર્ટ સ્ટાફને તેમની સાથે લાવે તેવી અપેક્ષા છે. એવી પણ અટકળો છે કે ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહ કેપિટલ્સના કોચિંગ ગ્રુપનો ભાગ બની શકે છે. જોકે, આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. દાદા ગયા વર્ષે SA20 માં પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સમાં જોડાયા ત્યારે પહેલી વાર મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. ગાંગુલીની દેખરેખ હેઠળ, પ્રિટોરિયા ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 સ્પર્ધાની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી.
Hungry for more 🔥 Dada’s hunt has just begun 🐅 https://t.co/rFbGEdZo6P— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026
સૌરવ ગાંગુલીએ શું કહ્યું?
દિલ્હી કેપિટલ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત થવા પર સૌરવ ગાંગુલીએ પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું, "આઈપીએલમાં મુખ્ય કોચની ભૂમિકા નિભાવવા માટે હું ઉત્સાહિત છું. દિલ્હી કેપિટલ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી મારા હૃદયની ખૂબ નજીક છે અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમની સાથે મારા મજબૂત સંબંધો રહ્યા છે. અમારી પાસે પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓનો સમૂહ છે અને તાજેતરમાં સારું ક્રિકેટ રમ્યું છે. હું ટીમ સાથે કામ કરવા, નવી સીઝનની રાહ જોવા અને એક મજબૂત અને નીડર ટીમ બનાવવા માટે ઉત્સાહિત છું."
દિલ્હી કેપિટલ્સના ચેરમેન અને સહ-માલિક પાર્થ જિંદાલે સૌરવ ગાંગુલીની નિમણૂક પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "સૌરવ ગાંગુલી દિલ્હી કેપિટલ પરિવારનો એક અભિન્ન ભાગ રહ્યા છે, અને તેમનો અનુભવ અને નેતૃત્વ તેમની નવી ભૂમિકામાં અમૂલ્ય રહેશે. દાદા દિલ્હી કેપિટલ પરિવારનો એક અભિન્ન ભાગ છે અને હંમેશા રહ્યા છે."
દિલ્હી કેપિટલ્સ IPL 2026 માં છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યું
અક્ષર પટેલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ દિલ્હી કેપિટલ્સનું IPL 2026 માં નિરાશાજનક પ્રદર્શન રહ્યું. ફ્રેન્ચાઇઝીએ 14 લીગ મેચ રમી, જેમાં સાત જીતી અને સાત હાર. 14 પોઈન્ટ સાથે, દિલ્હી IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યું.
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