સૌરવ ગાંગુલી અને પત્ની ડોના ગાંગુલીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી, પત્રમાં લખ્યું છે, "અમે તમને ખતમ કરી નાખીશું"
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને બીસીસીઆઈના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલી અને તેમની પત્ની ડોના ગાંગુલીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે.
Published : August 11, 2026 at 1:10 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને બીસીસીઆઈના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલી અને તેમની પત્ની ડોના ગાંગુલીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે. ગાંગુલી પરિવારે આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, સોમવારે સૌરવ ગાંગુલીની ઓફિસમાં અંગ્રેજીમાં લખાયેલ એક પત્ર મળ્યો હતો, જેમાં તેમને અને તેમના સમગ્ર પરિવારને ખતમ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ ધમકી બાદ ગાંગુલી પરિવારની સલામતી અંગે ચિંતાઓ વધી ગઈ છે.
પહેલા પણ ધમકીભર્યો પત્ર મળ્યો હતો
અહેવાલ મુજબ, ગાંગુલી પરિવારને આવો ધમકીભર્યો પત્ર મળ્યો હોય તેવું આ પહેલી વાર નથી; ભૂતકાળમાં પણ આવી ઘટનાઓ બની છે. શરૂઆતમાં, પરિવારે તેને એક ઝનૂની ચાહકનું કૃત્ય ગણાવીને ફગાવી દીધું હતું અને તેના પર વધુ ધ્યાન આપ્યું ન હતું. જોકે, જ્યારે આવા પત્રો વારંવાર આવવા લાગ્યા, ત્યારે પરિવાર ચિંતિત થઈ ગયો અને આખરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી. નોંધનીય છે કે સૌરવ ગાંગુલીનો તાજેતરમાં જ ICC હોલ ઓફ ફેમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઠાકુરપુકુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી
ગાંગુલી પરિવારે કોલકાતાના ઠાકુરપુકુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ બાબતે ફરિયાદ નોંધાવી છે. વધુમાં, રાજ્ય સરકારના સુરક્ષા વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પત્ર કુરિયર દ્વારા ગાંગુલીની ઓફિસમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. પરબિડીયું પર મોકલનારનું નામ 'અરુણ કુમાર' તરીકે સૂચિબદ્ધ હતું. જ્યારે પોલીસે પત્રમાં ઉલ્લેખિત ફોન નંબરની તપાસ કરી, ત્યારે ટ્રુકોલરે પણ અરુણ કુમાર નામથી નોંધાયેલ તે જ નંબર દર્શાવ્યો.
Former cricketer Sourav Ganguly’s personal secretary, Taniya Bhattacharya, has filed a complaint with Thakurpukur Police alleging threatening letters targeting Ganguly, his family and staff. The complaint states that two recent letters contained serious threats, prompting… pic.twitter.com/VtL4GW0URU— IANS (@ians_india) August 10, 2026
પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે
પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું આ પત્રો ખરેખર અરુણ કુમાર નામના વ્યક્તિ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા કે પછી કોઈએ સૌરવ ગાંગુલી ને ડરાવવા માટે તેમના નામનો ઉપયોગ કર્યો હતો. દરમિયાન, પોલીસ અધિકારીઓ જણાવે છે કે સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે અને ગાંગુલી પરિવારની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
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