સૌરવ ગાંગુલી અને અજિંક્ય રહાણેએ ક્રિકેટના મેદાન પર જમાવ્યો રંગ, બ્રિટનના પ્રિન્સ વિલિયમ પણ જોડાયા
ભારતીય ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી અને અજિંક્ય રહાણે ક્રિકેટના મેદાનમાં પરત ફર્યા, જોકે એક અલગ અંદાજમાં. બંનેએ લંડનમાં પ્રિન્સ વિલિયમ સાથે ટેનિસ-બોલ ક્રિકેટ રમ્યું.
Published : October 14, 2026 at 8:37 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી અને અજિંક્ય રહાણે ફરી એકવાર ક્રિકેટ રમતા જોવા મળ્યા. જોકે આ વખતે તેમની સાથે બ્રિટનના પ્રિન્સ વિલિયમ પણ હતા. આ પ્રસંગ ખાસ હતો, કારણ કે આ મેચે આવતા મહિને મુંબઈમાં યોજાનારા અર્થશોટ પ્રાઇઝ એવોર્ડ માહોલ તૈયાર કર્યો હતો. મંગળવારે લંડનના બકિંગહામ પેલેસની સામે ધ મોલ પર એક મૈત્રીપૂર્ણ ટેનિસ-બોલ ક્રિકેટ મેચ રમાઈ હતી.
પ્રિન્સ વિલિયમના આમંત્રણ પર તાજેતરમાં જ તમામ પ્રકારના ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનારા 38 વર્ષીય અજિંક્ય રહાણે સૌરવ ગાંગુલી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ બ્રાયન લારા અને ઈંગ્લેન્ડના સ્ટાર જો રૂટ અને હેરી બ્રુક સાથે જોડાયા હતા.
રહાણેએ બુધવારે લિંક્ડઇન પર આ અનુભવ શેર કર્યો. તેણે લખ્યું કે ક્રિકેટ તેને વિશ્વભરના ઘણા અદ્ભુત મેદાનોમાં લઈ ગયું છે, પરંતુ બકિંગહામ પેલેસની પૃષ્ઠભૂમિ સામે લંડનમાં ટેનિસ-બોલ ક્રિકેટ રમવું એ એક એવો અનુભવ છે જે તે લાંબા સમય સુધી યાદ રાખશે. રહાણેએ પ્રિન્સ વિલિયમ સાથે સમય વિતાવવાનો અને ગાંગુલી, બ્રાયન લારા, જો રૂટ અને હેરી બ્રુક જેવા રમતના દિગ્ગજોને મળવાનો લહાવો ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેઓએ ક્રિકેટની એકતા શક્તિ, ઇંગ્લેન્ડ અને ભારતમાં રમવાની યાદો અને ભવિષ્ય માટે સહિયારી જવાબદારી વિશે ચર્ચા કરી.
Cricket on the Mall 🏏👑 Prince William joined sports stars for a special match in front of Buckingham Palace today, launching the countdown to @EarthshotPrize in Mumbai 🇮🇳 Celebrating Britain and India’s shared love of cricket and new ideas helping protect our planet. https://t.co/hRc97BxcGV— Cameron Walker (@CameronDLWalker) October 13, 2026
17 નવેમ્બરે મુંબઈમાં સમારોહ યોજાશે
પ્રિન્સ વિલિયમે 2020માં 'અર્થશોટ પ્રાઈઝ' (Earthshot Prize)ની શરૂઆત કરી હતી. આ પુરસ્કાર સમારોહની છઠ્ઠી આવૃત્તિ પ્રથમ વખત ભારતમાં યોજાવા જઈ રહી છે. 17 નવેમ્બરે મુંબઈમાં યોજાનારા આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય પર્યાવરણીય સંકટનો સામનો કરવા માટે અસરકારક ઉકેલોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ પહેલ હેઠળ, પ્રકૃતિ સંરક્ષણ, સ્વચ્છ હવા, સમુદ્રનું રક્ષણ, કચરામાં ઘટાડો અને આબોહવા પરિવર્તન જેવા પડકારોને સંબોધતા પાંચ નવીન અને પ્રભાવશાળી વિચારોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.
Prince William playing Earthshot Prize ‘Cricket on The Mall’ outside Buckingham Palace with Sourav Ganguly, Brian Lara, Joe Root and Harry Brook https://t.co/TwaEibZbLY— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) October 13, 2026
પોતાની પોસ્ટમાં રહાણેએ જણાવ્યું હતું કે, રમતગમત દ્વારા શીખવવામાં આવતા મૂલ્યો જેમ કે શિસ્ત, સામૂહિક પ્રયાસ અને સાચો ઈરાદો—પૃથ્વીના રક્ષણ અને સુધારણા માટે અત્યંત આવશ્યક છે. તેમણે લંડનની તે યાદગાર સવારનું વર્ણન એક એવા ઉમદા કાર્ય માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું હતું, જેને દરેકના સમર્થનની જરૂર છે.
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