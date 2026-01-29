ભારત સામેની શ્રેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાનો મોટો નિર્ણય, નવા કેપ્ટનની જાહેરાત
એલિસા હીલીની નિવૃત્તિ બાદ, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે આગામી ઓલ-ફોર્મેટ કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે.
Published : January 29, 2026 at 10:52 AM IST
SOPHIE MOLYNEUX: ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની નવી કેપ્ટનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ક્રિકેટ ટીમની અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન એલિસા હીલીએ ભારત સામેની આગામી શ્રેણી પછી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી હતી, તેથી ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે. ઘણા સમયથી, બધાની નજર ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ક્રિકેટ ટીમના નવા કેપ્ટન પર ટકેલી હતી, જેના સંદર્ભમાં 29 જાન્યુઆરીએ, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઓલરાઉન્ડર સોફી મોલિનેક્સને નવી ઓલ-ફોર્મેટ કેપ્ટન તરીકે જાહેર કરી હતી, જે ભારત સામેની T20 શ્રેણીમાં આ જવાબદારી સંભાળશે. જ્યારે એલિસા હીલી આ મલ્ટી-ફોર્મેટ શ્રેણીમાં ટેસ્ટ અને ODI માં કેપ્ટનશીપ સંભાળશે, ત્યારબાદ તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ
સોફી મોલિન્યુ ભારત સામેની T20 શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ શ્રેણી પછી તે ODI અને ટેસ્ટ શ્રેણીની કેપ્ટનશીપ પણ સંભાળશે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ત્રણ T20I, ત્રણ ODI અને એક ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જનાર છે. આ પ્રવાસમાં રમાનારી ODI અને ટેસ્ટ મેચ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલી હશે, જેમની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં છેલ્લી શ્રેણી આ શ્રેણી હશે.
Australia has named its new captain 👏— cricket.com.au (@cricketcomau) January 28, 2026
MORE: https://t.co/ILgbFpHsdp pic.twitter.com/fdXXVdMLSp
સોફીને કેપ્ટન તરીકે નિમણૂક પાછળનું સૌથી મોટું કારણ
28 વર્ષીય ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર, સોફી મોલિનેક્સ, ઘણા સમયથી ઇજાઓ સામે ઝઝૂમી રહી છે. ઘૂંટણની ઇજાએ તેણીને 2024 માં T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવાથી રોકી હતી, અને તેણીએ ગયા વર્ષના મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં સીધી વાપસી કરી હતી. કેપ્ટન તરીકે તેમની નિમણૂક પાછળનું સૌથી મોટું કારણ 2024-25 મહિલા બિગ બેશ લીગ સીઝનમાં મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ દ્વારા તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટાઇટલ જીતવું હતું. સોફી મોલિનેક્સ વિશે વાત કરીએ તો, તેણીએ અત્યાર સુધીમાં 3 ટેસ્ટ, 17 વનડે અને 38 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં તેણીએ અત્યાર સુધીમાં ટેસ્ટમાં 7, વનડેમાં 31 અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 41 વિકેટ લીધી છે.
ભારત સામેની શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયાની T20I ટીમ: સોફી મોલિનેક્સ (કેપ્ટન), એશ્લે ગાર્ડનર (ઉપ-કેપ્ટન), તાહલિયા મેકગ્રા (ઉપ-કેપ્ટન), ડાર્સી બ્રાઉન, નિકોલા કેરી, કિમ ગાર્થ, ગ્રેસ હેરિસ, ફોબી લિચફિલ્ડ, બેથ મૂની, એલિસ પેરી, મેગન શુટ, એનાબેલ સધરલેન્ડ, જ્યોર્જિયા વોલ, જ્યોર્જિયા વેરહામ
The squads for the @nrmainsurance #AUSvIND Multi-Format Series are in.— cricket.com.au (@cricketcomau) January 28, 2026
DETAILS: https://t.co/ILgbFpHsdp pic.twitter.com/j07MdYL7pA
ઓસ્ટ્રેલિયાની ODI ટીમ: એલિસા હીલી (કેપ્ટન), સોફી મોલિનેક્સ (ઉપ-કેપ્ટન), ડાર્સી બ્રાઉન, નિકોલા કેરી, એશ્લે ગાર્ડનર, કિમ ગાર્થ, અલાના કિંગ, ફોબી લિચફિલ્ડ, બેથ મૂની, તાહલિયા મેકગ્રા, એલિસ પેરી, એનાબેલ સધરલેન્ડ, જ્યોર્જિયા વોલ, જ્યોર્જિયા વેરહામ
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટેસ્ટ ટીમ: એલિસા હીલી (કેપ્ટન), સોફી મોલિનેક્સ (ઉપ-કેપ્ટન), ડાર્સી બ્રાઉન, એશ્લે ગાર્ડનર, કિમ ગાર્થ, લ્યુસી હેમિલ્ટન, અલાના કિંગ, ફોબી લિચફિલ્ડ, બેથ મૂની, તાહલિયા મેકગ્રા, એલિસ પેરી, એનાબેલ સધરલેન્ડ, જ્યોર્જિયા વેરહામ વોલ, જ્યોર્જિયા વેરહામ
આ પણ વાંચો: