ઓસ્ટ્રેલિયાની ખતરનાક ઓલરાઉન્ડર WPL 2027 ની હરાજીમાં સૌથી મોંઘી ખેલાડી બની, જી. કમલિનીને ગુજરાત જાયન્ટ્સે ખરીદી
સ્ટાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર સોફી મોલિનેક્સ મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ની હરાજીમાં સૌથી મોંઘી ખેલાડી બની છે, જેને યુપી વોરિયર્સે ₹1.1 કરોડમાં ખરીદી છે.
Published : October 28, 2026 at 8:34 PM IST
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 મીની હરાજીની શરૂઆત શાનદાર રહી. ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્ટાર અને ખતરનાક ઓલરાઉન્ડર સોફી મોલિનેક્સ મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ની સૌથી મોંઘી ખેલાડી બની ગઈ છે. તેના માટે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ વચ્ચે જોરદાર જંગ શરૂ થયો. માત્ર ₹50 લાખની બેઝ પ્રાઈઝ સાથે હરાજી પૂલમાં પ્રવેશ કરનારી મોલિનેક્સ યુપી વોરિયર્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે બરાબરની ટક્કર હતી. જોકે, અંતિમ બોલી યુપી વોરિયર્સે લગાવી, જેમણે ₹1.1 કરોડની અંતિમ બોલી સાથે ઓલરાઉન્ડર ખરીદી લીધી .
WPL 2027 ની હરાજી દરમિયાન સોફી મોલિનેક્સનું નામ આવતાની સાથે જ UP વોરિયર્સે ₹50 લાખની પહેલી બોલી લગાવી. તેના થોડા સમય પછી, તેની ભૂતપૂર્વ ટીમ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પણ રેસમાં કૂદી પડી. બંને ટીમો વચ્ચે બોલી લગાવવાની ગતિ એટલી તીવ્ર હતી કે માત્ર 40 સેકન્ડમાં, મોલિનેક્સની કિંમત ₹95 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ. ત્યારબાદ, UP એ ₹1 કરોડની બોલી લગાવી. RCB એ છેલ્લી બોલી ₹1.05 કરોડની લગાવી, પરંતુ તેમના ખિસ્સામાં ફક્ત ₹1.15 કરોડ બાકી રહેતા, RCB ને પાછળ હટવું પડ્યું. UP વોરિયર્સે ₹1.1 કરોડની છેલ્લી બોલી લગાવીને મોલિનેક્સને તેમની ટીમનો ભાગ બનાવ્યો.
#UPW fans, how excited are you for this signing? 💪 🎥 The moment @UPWarriorz onboarded Australian Captain Sophie Molineux for INR 1.1 Crore 🔨 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/3Oh9fZlOCl— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
સોફી મોલિનેક્સની પસંદગી યુપી વોરિયર્સ માટે ખરેખર માસ્ટરસ્ટ્રોક છે. યુપી ટીમ ₹3.75 કરોડના સૌથી મોટા બજેટ સાથે હરાજીમાં ઉતરી હતી અને તેમની ટીમને મજબૂત બનાવવા માટે એક મજબૂત વિદેશી ઓલરાઉન્ડરની સખત જરૂર હતી. સોફી મોલિનેક્સ આ જરૂરિયાતને દરેક રીતે પૂર્ણ કરે છે. તે એક ખતરનાક ડાબોડી સ્પિનર છે જે મેચની શરૂઆતથી લઈને ડેથ ઓવર સુધી ગમે ત્યારે વિકેટ લઈ શકે છે અને રન રોકી શકે છે.
Another star Aussie signing for @upwarriorz 👏 Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore 🔥 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/cdPTQujal1— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
સોફી મોલિનેક્સ માત્ર બોલિંગ જ નહીં પરંતુ મેદાન પર આવતાની સાથે જ ઝડપથી રન બનાવવાની અને મેચ પૂરી કરવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. વધુમાં, તે કેપ્ટનશીપ અને મેદાન પરની વ્યૂહરચનામાં જબરદસ્ત અનુભવ લાવે છે, જે યુપી વોરિયર્સના નેતૃત્વ જૂથને વધુ મજબૂત બનાવશે.
તે WPL 2024 ચેમ્પિયન RCBનો ભાગ હતી
મહિલા પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં સૌથી લોકપ્રિય ફ્રેન્ચાઇઝીમાંની એક, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ટાઇટલ વિજયમાં સોફી મોલિનેક્સ મુખ્ય ખેલાડી હતી. જ્યારે RCB મહિલા ટીમે 2024 માં દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવીને પ્રથમ વખત ઐતિહાસિક WPL ટ્રોફી જીતી, ત્યારે સોફી મોલિનેક્સ ટર્નિંગ પોઇન્ટ અને તે ફાઇનલ મેચની સાચી હીરો સાબિત થઈ. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં તેની ઘાતક સ્પિન બોલિંગે મેચનો પાયો સંપૂર્ણપણે પલટી નાખ્યો.
મોલિનેક્સે ફાઇનલના એક જ ઓવરમાં દિલ્હી કેપિટલ્સની ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લઈને વિરોધી ટીમની બેટિંગને તોડી નાખી. તેની જાદુઈ બોલિંગને કારણે દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ ફક્ત 113 રનમાં પતન પામી, અને RCB સરળતાથી તેમનો પહેલો ખિતાબ જીતી ગયો. આ જ કારણ છે કે, જ્યારે WPL 2027 મીની ઓક્શનમાં તેનું નામ આવ્યું, ત્યારે RCBએ તેણીને તેમની ટીમમાં પાછી લાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી.
All-rounder Sneh Rana joins @UPWarriorz for INR 30 Lakh at the #TATAWPLAuction 2027 💜 #TATAWPL https://t.co/vea6JdUcmE— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
Gunalan Kamalini is snapped up by @Giant_Cricket for INR 40 Lakh at the #TATAWPLAuction 🔨 How do you rate this pick, Giants fans? 👇 #TATAWPL https://t.co/5cEImfdjyw— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
આ ખેલાડીઓને નીચે મુજબની રકમ મળી:
- સોફી મોલિનેક્સ: ₹1.1 કરોડ, યુપી વોરિયર્સ
- કિરણ નવગીરે: ₹75 લાખ, દિલ્હી કેપિટલ્સ
- જી. કમલિની: ₹40 લાખ, ગુજરાત જાયન્ટ્સ
- ગ્રેસ હેરિસ: ₹30 લાખ, યુપી વોરિયર્સ
- સુષ્મા વર્મા: ₹30 લાખ, યુપી વોરિયર્સ
- સ્નેહ રાણા: ₹30 લાખ, યુપી વોરિયર્સ
- ઓરલા: ₹30 લાખ, ગુજરાત જાયન્ટ્સ
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