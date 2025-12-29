ETV Bharat / sports

ભૂતાનના સ્પિનરે T20 ક્રિકેટમાં કમાલ કરી, 4 ઓવરમાં 8 વિકેટ લીધી

ભૂટાનના ડાબોડી સ્પિનર ​​સોનમ યેશેએ આવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે T20 ક્રિકેટમાં આઠ વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો છે.

ભૂટાનના સ્પિનર ​​સોનમ યેશે (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 8:43 PM IST

હૈદરાબાદ: ક્રિકેટના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં વિકેટ લેવી મુશ્કેલ નથી, કારણ કે બેટ્સમેન 20 ઓવરની મેચમાં શક્ય તેટલા રન બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેનાથી બોલરની વિકેટ લેવાની શક્યતા વધી જાય છે. જોકે, જ્યારે કોઈ બોલર આ ફોર્મેટમાં વિરોધી ટીમ માટે એકલા હાથે આઠ વિકેટ લે છે, ત્યારે તે ચોક્કસપણે આશ્ચર્યજનક છે.

4 ઓવરમાં 8 વિકેટ

ભૂટાનની ડાબોડી સ્પિનર ​​સોનમ યેશેએ આવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે T20 ક્રિકેટમાં આઠ વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો છે. 22 વર્ષીય ખેલાડીએ 26 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ગેલેફુમાં મ્યાનમાર સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. યેશેએ પોતાની ચાર ઓવરમાં સાત રન આપીને આઠ વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે ભૂટાનના 127 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે મ્યાનમાર માત્ર 45 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.

T20I માં 7 વિકેટ લેનારા બોલરો

ભુટાનના સ્પિનર ​​યેશે પહેલા, પુરુષોની T20I ક્રિકેટમાં ફક્ત બે બોલરોએ 7 વિકેટ લીધી હતી. મલેશિયાના સયાઝરુલ ઇદ્રુસ અને બહેરીનના અલી દાઉદ. ઇદ્રુસે 2023 માં ચીન સામે 7 રન આપીને 8 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે દાઉદે 2025 માં ભૂટાન સામે 19 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી હતી.

બીજી બાજુ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની બહાર 7 વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ ફક્ત બે વાર જ પ્રાપ્ત થઈ છે: લેસ્ટરશાયરના કોલિન એકરમેને 2019 માં બર્મિંગહામ બેયર્સ સામે 18 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી હતી, અને દરબાર રાજશાહીના તસ્કિન અહેમદે 2025 માં ઢાકા કેપિટલ્સ સામે 19 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી હતી.

0 રનમાં 7 વિકેટ

મહિલા ક્રિકેટમાં, આ રેકોર્ડ ઇન્ડોનેશિયાની રોમાલિયાના નામે છે, જેણે 2024 માં મંગોલિયા સામે 0 રનમાં 7 વિકેટ લીધી હતી, જે મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને T20I બંનેમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગર છે. મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં ત્રણ ખેલાડીઓએ સાત વિકેટ લીધી છે: નેધરલેન્ડ્સની ફ્રેડરિકા ઓવરડિજક, આર્જેન્ટિનાની એલિસન સ્ટોક્સ અને સાયપ્રસની સામંથી ડુનુકેડેનિયા.

