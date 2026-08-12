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85% દિવ્યાંગતા સામે ઝઝૂમી વોટર સ્પોર્ટ્સમાં ઈતિહાસ રચનાર રાજકોટની દીકરી સોનલબેન વસોયા

ગુજરાતને સોનલબેનના કારણે 2 આંતરરાષ્ટ્રીય અને 5 રાષ્ટ્રીય મેડલ મળ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિને સોનલબેનની આ સિદ્ધિ દેશના દરેક યુવાનને એક જ સંદેશ આપે છે

સોનલબેન વસોયા
સોનલબેન વસોયા (Information Department)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 2:05 PM IST

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રાજકોટ: આજે 12 ઓગસ્ટ આંતરાષ્ટ્રીય યુવા દિન છે. યુવા શક્તિ અને સંકલ્પ શક્તિનો દિવસ. આજે અમે તમને રાજકોટની એક એવી દીકરીની કહાની કહીશું જેણે 85 ટકા દિવ્યાંગતા સામે હાર ન માની અને પાણીમાં તિરંગો લહેરાવીને સમગ્ર ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું. માત્ર ચાર વર્ષની ઉંમરે ભારે તાવને કારણે સોનલબેને પોતાના બંને પગ ગુમાવ્યા. સોનલબેન 85 ટકા દિવ્યાંગ બન્યા પણ શરીરની મર્યાદા તેમના મનોબળ આગળ નાની પડી. સોનલબેનના રમતગમત જીવનની શરૂઆત ગુજરાત સરકારના ‘ખેલ મહાકુંભ'થી થઈ. ઉચ્ચ શિક્ષણ બાદ તેમણે રમતગમતને જ કારકિર્દી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો. પેરા કેનોઈંગ-કાયકિંગ ઉપરાંત તેમણે પેરા એથ્લેટિક્સ, પેરા વ્હીલચેર કબડ્ડી, પેરા લોન ટેનિસ, પેરા પાવરલિફ્ટિંગ અને પેરા ફેન્સિંગમાં પણ પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી.

સોનલબેને વોટર સ્પોર્ટ્સમાં ગુજરાત માટે ઈતિહાસ રચ્યો છે. વર્ષ 2024માં જાપાનના ટોક્યો ખાતે યોજાયેલી એશિયન પેરા કેનોઈંગ ચેમ્પિયનશિપમાં તેમણે સિલ્વર મેડલ જીતીને ગુજરાત માટે નવો કીર્તિમાન સ્થાપ્યો અને વર્ષ 2025માં થાઈલેન્ડના પટ્ટાયા ખાતે યોજાયેલી પેરા કેનો એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં KL1 કેટેગરીની કાયકિંગ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ સિદ્ધિ સાથે સોનલબેન વોટર સ્પોર્ટ્સની એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં સત બીજી વખત મેડલ જીતનાર ગુજરાતની પ્રથમ મહિલા ખેલાડી બની ગયા.

સોનલબેનની સફર અહીં નથી અટકતી. તેમણે દુબઈમાં વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ અને નેપાળમાં સાઉથ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. વ્હીલચેર કબડ્ડીમાં ભારતને સિલ્વર મેડલ અપાવવામાં પણ તેમનું યોગદાન રહ્યું. વર્ષ 2010 થી 2025 દરમિયાન જિલ્લા, રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેમણે કુલ 82 મેડલ જીત્યા છે. આ સફળતાનો શ્રેય તેઓ પેરા સ્પોર્ટ એસોસિયેશન અમદાવાદ, ગુજરાત કેનોઈંગ-કાયકિંગ એસોસિયેશન સુરત, યુનિક વિકલાંગ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાજકોટ અને તમામ કોચ-માર્ગદર્શકોને આપે છે.

સોનલબેનનું આગામી સપનું છે ભારત માટે પેરાલિમ્પિક્સમાં મેડલ જીતવાનું. અને આ મેડલ તેઓ પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતાને શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે અર્પણ કરવા માંગે છે. ગુજરાતને સોનલબેનના કારણે 2 આંતરરાષ્ટ્રીય અને 5 રાષ્ટ્રીય મેડલ મળ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિને સોનલબેનની આ સિદ્ધિ દેશના દરેક યુવાનને એક જ સંદેશ આપે છે "દિવ્યાંગતા એ અશક્તિ નથી, તે મનની તાકાતની કસોટી છે. રાજકોટની સોનલબેન વસોયાએ સાબિત કર્યું કે ઈચ્છા શક્તિ હોય તો પાણી પણ રસ્તો બનાવી આપે છે. તેમની આ સફર દરેક યુવાન માટે પ્રેરણારૂપ છે.

સોનલબેનની સોનેરી સિદ્ધિઓ

  • 2024 - ટોક્યો, જાપાન: એશિયન પેરા કેનોઈંગ-કાયકિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ.
  • 2025 પટ્ટાયા, થાઈલેન્ડ : એશિયન પેરા કેનોઈંગ ચેમ્પિયનશિપ KL1 કાયકિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ.
  • દુબઈ અને નેપાળ : વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ અને સાઉથ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ.
  • વ્હીલચેર કબડ્ડી : ભારતને સિલ્વર મેડલ અપાવવામાં યોગદાન.
  • 2010 થી 2025 : જિલ્લા થી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કુલ 82 મેડલ

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