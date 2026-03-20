આ છે IPL ઇતિહાસના અનોખા રેકોર્ડ, જે વર્ષો બાદ પણ કોઈ તોડી શક્યું નથી
આપણે 28 માર્ચથી શરૂ થનારા IPL 2026 પહેલા, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના કેટલાક રેકોર્ડ્સ પર એક નજર નાખીશું જે તોડવા લગભગ અશક્ય છે.
Published : March 20, 2026 at 8:33 PM IST
IPL RECORDS: દર વર્ષે વિશ્વની સૌથી મોટી T20 લીગ, IPL માં નવા રેકોર્ડ બને છે અને ઘણા જૂના રેકોર્ડ તૂટે છે. જોકે, કેટલીક રેકોર્ડ અતૂટ રહે છે. IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે, અને તે પહેલાં, ચાહકો ફરી એકવાર એવા રેકોર્ડ્સને યાદ કરી રહ્યા છે જેને તોડવા ખૂબ જ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે. ચાલો આવા કેટલાક મુખ્ય રેકોર્ડ્સ પર નજર કરીએ.
1. એક સિઝનમાં સૌથી વધુ કેચ
1. એબી ડી વિલિયર્સ પાસે એક સિઝનમાં સૌથી વધુ કેચ પકડવાનો રેકોર્ડ છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના સ્ટાર બોલરે IPL 2016 સીઝનમાં 19 કેચ લીધા હતા. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર રુતુરાજ ગાયકવાડ IPL 2023 માં 17 કેચ સાથે સૌથી નજીક આવ્યો હતો.
2. IPL ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ભાગીદારી
એબી ડી વિલિયર્સ અને વિરાટ કોહલીએ IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ભાગીદારી બનાવી છે. આ RCB બેટ્સમેનોએ IPL 2016 માં ગુજરાત લાયન્સ સામે 229 રન ઉમેર્યા. આ જ જોડી બીજા સ્થાને પણ છે, જેમણે IPL 2015 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે અણનમ 215 રન બનાવ્યા હતા.
3. ડેબ્યૂ પર શ્રેષ્ઠ બોલિંગનો રેકોર્ડ
ડેબ્યૂ પર શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગર્સનો રેકોર્ડ અલઝારી જોસેફના નામે છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના આ ફાસ્ટ બોલરે IPL 2019 મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 6/12 લીધા હતા. પાકિસ્તાનના સોહેલ તનવીર IPL 2008 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે 6/14 સાથે બીજા સ્થાને છે.
4. IPLમાં સૌથી વધુ હેટ્રિકનો રેકોર્ડ
આઈપીએલમાં સૌથી વધુ હેટ્રિક લેવાનો રેકોર્ડ અમિત મિશ્રાના નામે છે. આ ભૂતપૂર્વ ભારતીય લેગ-સ્પિનરે દિલ્હી કેપિટલ્સ, ડેક્કન ચાર્જર્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે આઈપીએલમાં કુલ 3 હેટ્રિક લીધી છે. યુવરાજ સિંહ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ 2-2 હેટ્રિક સાથે સંયુક્ત રીતે બીજા ક્રમે છે.
5. સૌથી વધુ સતત મેચ જીતવાનો રેકોર્ડ
ગૌતમ ગંભીરની કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આઈપીએલમાં સૌથી વધુ સતત મેચ જીતી છે. ગંભીરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, કેકેઆરએ આઈપીએલ 2014-15 સીઝનમાં સતત 10 મેચ જીતી હતી.
6. સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરનો રેકોર્ડ
આઈપીએલમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરનો રેકોર્ડ ક્રિસ ગેઈલના નામે છે. આઈપીએલ 2013 સીઝનમાં આરસીબી ઓપનર પુણે વોરિયર્સ ઈન્ડિયા સામે 175 રન બનાવી અણનમ રહ્યો.
7. IPLમાં સૌથી ઝડપી સદી
ક્રિસ ગેઈલ આઈપીએલમાં સૌથી ઝડપી સદી પણ ફટકારી છે. RCB ઓપનરે પુણે વોરિયર્સ ઈન્ડિયા સામે 30 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આઈપીએલ 2025 સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે વૈભવ સૂર્યવંશીએ 35 બોલમાં બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી હતી.
8. IPLની એક સીઝનમાં સૌથી વધુ રન
એક જ આઈપીએલ સીઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલીના નામે છે. આઈપીએલ 2016 સીઝનમાં આરસીબીના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને 973 રન બનાવ્યા હતા. ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલ 890 રન સાથે IPL 2023માં બીજા ક્રમે છે.
