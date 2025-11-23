ETV Bharat / sports

સ્મૃતિ મંધાનાના પિતાને આવ્યો હાર્ટ એટેક, લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા

સ્મૃતિ મંધાનાના પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે.

સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નના શુભ મુહૂર્ત પહેલા તેના પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો
સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નના શુભ મુહૂર્ત પહેલા તેના પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 5:18 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 8:34 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઉપ-કપ્તાન અને સાંગલીની વતની સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન આજે યોજાવાના હતા. લગ્ન સાંજે 4 વાગ્યે થવાના હતા, પરંતુ હવે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. મંધાનાના પિતાને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો, જેના કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે.

મંધાના પરિવારે સાંગલીમાં લગ્ન માટે વિસ્તૃત તૈયારીઓ કરી છે, અને સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન સાંગલીના સમડોલી રોડ પર મંધાના ફાર્મ હાઉસમાં થઈ રહ્યા છે. જોકે, સ્મૃતિ મંધાનાના એક નજીકના સંબંધીને લગ્ન સ્થળે હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો હતો.

ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાના મેનેજર તુહિન મિશ્રાએ આ બાબતે માહિતી આપી છે. તેમણે પુષ્ટિ આપી છે કે સ્મૃતિના પિતા બીમાર છે અને લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સવારે નાસ્તો કરતી વખતે સમસ્યા શરૂ થઈ હતી.

લગ્નની તૈયારીઓ દરમિયાન પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો

સાંગલીના સમડોલી રોડ પર આવેલા મંધાના ફાર્મ હાઉસમાં સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, ત્યારે સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. તેમને તાત્કાલિક સાંગલીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્મૃતિ મંધાના અને તેમના પરિવારના સભ્યોને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાને કારણે, લગ્ન સ્થળ પર આવતા મહેમાનોને પાછા મોકલી દેવામાં આવી રહ્યા છે, અને સ્થળની સજાવટ તોડી પાડવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે. મેનેજર તોહિન મિશ્રાએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે આજના લગ્ન સમારોહને મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે.

લગ્ન આજે સાંજે થવાના હતા

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાઇસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના આજે સંગીત નિર્દેશક પલાશ મુછલ સાથે લગ્ન કરવાના છે. લગ્ન સાંજે 4:30 વાગ્યે થવાના હતા, પરંતુ હવે આ ઘટના બની છે, તેથી લગ્ન બિલકુલ થશે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે રમતગમત અને અન્ય મોટા નામો લગ્નમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા હતી.

