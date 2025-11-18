ETV Bharat / sports

સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નને લઈને કેપ્ટને આપી મોટી અપડેટ, જાણો હરમનપ્રીત કૌરે શું કહ્યું

નવેમ્બર 2025 સ્મૃતિ મંધાનાના જીવનમાં ખૂબ જ ખાસ વર્ષ બનવા જઈ રહ્યું છે.

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલ
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Smriti Mandhana wedding: ટીમ ઈન્ડિયાની સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના હવે તેના જીવનમાં વધુ એક સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવા માટે તૈયાર છે. સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નની તારીખની જાહેરાત સાથે, દિવસોની અટકળો અને ચાહકોના ઉત્સાહનો અંત આવ્યો છે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરે તેના બોયફ્રેન્ડ અને સંગીત નિર્દેશક પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્નમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ ભેગા થશે, જેના સંદર્ભમાં ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે એક મોટી અપડેટ આપી છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને પોતાની કેપ્ટનશીપમાં વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવનાર હરમનપ્રીત કૌરે ક્રિકેટનેક્સ્ટને જણાવ્યું હતું કે, તેમને આશા છે કે આપણે બધા, ટીમના ખેલાડીઓ, સ્મૃતિના લગ્નમાં હાજરી આપીશું. ભારતને પ્રથમ મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત અપાવનાર કેપ્ટને જ્યારે પૂછ્યું કે શું તેની બધી ટીમના ખેલાડીઓ સ્મૃતિના લગ્નમાં હાજરી આપશે તો તેમણે આ વાત કહી.

પલાશ મુછાલ તેના પરિવાર સાથે
પલાશ મુછાલ તેના પરિવાર સાથે (IANS)

ઇન્દોરની પુત્રવધૂ બનશે

સ્મૃતિ અને પલાશ મુછલ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વારંવાર સાથે જોવા મળ્યા છે. લગભગ બે વર્ષ પહેલાં, તેઓએ ખુલ્લેઆમ તેમના સંબંધોનો ખુલાસો કર્યો અને પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો. તાજેતરમાં, ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની એક મેચ દરમિયાન, પલાશ મુછલે ખુલાસો કર્યો કે સ્મૃતિ ટૂંક સમયમાં તેમના વતન, ઇન્દોરની પુત્રવધૂ બનશે. જ્યારે મુછલે આ જાહેરાત કરી, ત્યારે ભારતીય ટીમ ઇન્દોરમાં હતી, ઇંગ્લેન્ડ સામે રમવાની તૈયારી કરી રહી હતી.

આમંત્રણ કાર્ડ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ

એટલું જ નહીં, પરંતુ તાજેતરમાં જ તેમના લગ્નનું આમંત્રણ કાર્ડ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું હતું. તે સમયે, તે સાચું હતું કે ફક્ત એડિટિંગની યુક્તિ હતી તેની પુષ્ટિ થઈ ન હતી. પરંતુ હવે, પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે કે તેમના લગ્ન નક્કી થઈ ગયા છે, અને આ કાર્ડ તેનું છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, સ્મૃતિ અને પલાશ 23 નવેમ્બરે સાત પ્રતિજ્ઞા લેશે, બધી વિધિઓ પૂર્ણ કરશે અને તેમના લગ્ન જીવનની શરૂઆત કરશે. આ લગ્ન મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં થશે, જ્યાં મંધાના રહે છે.

પલક મુછલ સાથે સ્મૃતિ મંધાના
પલક મુછલ સાથે સ્મૃતિ મંધાના (IANS)

નવેમ્બર 2025 સ્મૃતિ માટે યાદગાર

આ રીતે, નવેમ્બર 2025 સ્મૃતિ મંધાનાના જીવનમાં ખૂબ જ ખાસ વર્ષ બનવા જઈ રહ્યું છે. 2 નવેમ્બરના રોજ, ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પ્રથમ વખત ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો. મંધાનાએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ 434 રન બનાવ્યા. તે આ રેકોર્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડ (571) પછી બીજા ક્રમે હતી. વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યાના માત્ર ત્રણ અઠવાડિયા પછી, તે હવે એક નવી સફર શરૂ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ક્રિકેટના મેદાન પર બનેલો સૌથી મોટો ચમત્કાર, બેટ્સમેને બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છ રન બનાવ્યા
  2. જાણો ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં કયા 3 ભારતીય ખેલાડીઓએ પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો

TAGGED:

SMRITI MANDHANA
PALASH MUCHHAL
SMRITI MANDHANA MARRY
HARMANPREET KAUR
SMRITI MANDHANA WEDDING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.