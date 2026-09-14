આ 4 ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓએ રચ્યો ઈતિહાસ, મહિલા એશિયા કપમાં બનાવ્યા મોટા રેકોર્ડ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરોએ એશિયા કપ 2026માં અનેક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ચાલો, આ ખેલાડીઓ અને તેમના રેકોર્ડ્સ પર એક નજર કરીએ.
Published : September 14, 2026 at 3:22 PM IST
WOMENS ASIA CUP 2026: મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઈનલ જીતીને ભારતીય ટીમે આઠમી વખત એશિયા કપની ટ્રોફી પોતાના નામે કરી છે. ભારત દ્વારા આપવામાં આવેલા 184 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી શ્રીલંકાની ટીમ 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ભારતે 72 રનથી વિજય મેળવીને ખિતાબ જીતી લીધો હતો. આ જીતની સાથે સાથે, ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતના કેટલાક મુખ્ય ખેલાડીઓએ અનેક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા હતા.
આ ખેલાડીઓમાં શેફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના, શ્રી ચરાની અને દીપ્તિ શર્મા જેવી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે અનેક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ્સ બનાવ્યા છે. તો ચાલો, આ ખેલાડીઓ દ્વારા સ્થાપિત રેકોર્ડ્સ વિશે તમને વિગતવાર જણાવીએ.
The skipper approves 👍— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
Drop your 👍 if you enjoyed #TeamIndia's performance in the summit clash 🥳👇
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #WomensAsiaCup | #INDvSL | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/v2av5MP7Pj
શેફાલી વર્માએ નોંધાવ્યો મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ
ભારતની સ્ટાર જમણા હાથની બેટર શેફાલી વર્માએ મહિલા એશિયા કપમાં એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે હવે આ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી (હાફ-સેન્ચુરી) ફટકારનાર બેટર બની ગઈ છે. 13 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં, શેફાલીએ શ્રીલંકા સામે 39 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા હતા અને માત્ર 24 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. તેણે મહિલા T20 એશિયા કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી 50 રન બનાવનાર ખેલાડી બનવા માટે સ્મૃતિ મંધાનાના 2022ના 25 બોલના રેકોર્ડને તોડ્યો હતો.
6⃣8⃣ Runs— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
3⃣9⃣ Deliveries
9⃣ fours & 2⃣ sixes
1⃣7⃣4⃣.3⃣6⃣ strike rate
Bigger the occasion, bigger the impact ft. Shafali Verma 😎
Updates ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvSL | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/NG3V2y2Vjz
સ્મૃતિ મંધાનાએ નોંધાવ્યો ખાસ રેકોર્ડ
ભારતીય ટીમની ડાબા હાથની ઓપનિંગ બેટર અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ મહિલા એશિયા કપમાં એક ખાસ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો. 2026ની ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, તેણે હોંગકોંગ સામે 64 બોલમાં 124 રન બનાવ્યા હતા. આ મહિલા T20 એશિયા કપમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર બન્યો. આ ઇનિંગ્સ દરમિયાન, તે મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ બની અને તેની કુલ આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓની સંખ્યા 18 પર પહોંચી.
The star of the show 🤩⭐️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain @mandhana_smriti is adjudged the Player of the Match for her exhilarating performance as #TeamIndia are through to the semis of the #WomensAsiaCup #INDvHK pic.twitter.com/TQRaDiTM3R
શ્રી ચરાનીએ મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ સાથે ઈતિહાસ રચ્યો
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં, શ્રી ચરાનીએ તેની 4 ઓવરના સ્પેલમાં 20 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી. આ મેચમાં વિકેટ લઈને ચરાનીએ પૂનમ યાદવના આઠ વર્ષ જૂના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. તે હવે એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લેનાર ભારતીય બોલર બની ગઈ છે. ચરાનીએ 2026માં અત્યાર સુધીમાં કુલ 39 વિકેટ લીધી છે, જે પૂનમના 2018ના 35 વિકેટના રેકોર્ડ કરતાં વધુ છે. દીપ્તિ શર્મા 30 વિકેટ સાથે આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
Two excellent catches by Nandni Sharma and G. Kamalini ✌️— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
Sree Charani with a superb over as #TeamIndia keep the scoreboard in check ✅
Updates ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #WomensAsiaCup | #INDvSL pic.twitter.com/yNoKqkJyNW
આ ઉપરાંત, દીપ્તિ શર્મા મહિલા એશિયા કપ 2026માં ભારત માટે બીજી સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતી, જેણે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કુલ 14 વિકેટ ઝડપી હતી. દીપ્તિ શર્માએ મહિલા એશિયા કપ દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે મહિલા T20I ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની ગઈ છે. 2016થી અત્યાર સુધીમાં દીપ્તિએ 150 મેચો રમી છે અને 147 ઇનિંગ્સમાં 19.58ની સરેરાશથી 171 વિકેટ ઝડપી છે.
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