દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે સ્મૃતિ મંધાના સદી ચૂકી, પરંતુ તોડ્યો હરમનપ્રીત કૌરનો રેકોર્ડ

સ્મૃતિ મંધાનાની 96 રનની ઇનિંગ WPL ઇતિહાસમાં કોઈ ભારતીય દ્વારા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે.

January 18, 2026

SMRITI MANDHANA: WPL 2026 માં, 17 જાન્યુઆરીએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. RCB બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ આ મેચમાં શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવ્યું અને WPL ની ચાલુ સીઝનમાં સતત ચોથી જીત નોંધાવી. પહેલા બેટિંગ કરતા, DC એ 167 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો, જે RCB એ મંધાનાની 96 રનની ઇનિંગના આધારે 8 વિકેટ બાકી રહીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો.

સ્મૃતિ મંધાના ભલે આ મેચમાં સદી ચૂકી ગઈ હોય, પરંતુ તે હજુ પણ ઇતિહાસ રચવામાં સફળ રહી. તે WPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારી ભારતીય ખેલાડી બની, તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનો રેકોર્ડ તોડ્યો. સ્મૃતિ મંધાનાની 96 રનની ઇનિંગ WPL ઇતિહાસમાં કોઈ ભારતીય દ્વારા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ હરમનપ્રીત કૌરના નામે હતો, જેણે 2024 માં અણનમ 95 રન બનાવ્યા હતા.

WPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર ધરાવતી બેટ્સમેન

  • 96 - મંધાના (2026)*
  • 95* - હરમનપ્રીત કૌર (2024)
  • 88* - દીપ્તિ શર્મા (2024)
  • 84 - શેફાલી વર્મા (2023)
  • 81 - સ્મૃતિ મંધાના (2025)

WPL ઇતિહાસમાં ક્યારેય કોઈ ખેલાડીએ સદી ફટકારી નથી. જો મંધાનાએ આ મેચમાં ચાર વધુ રન બનાવ્યા હોત, તો તે WPLમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બની હોત. તે હવે આ ટુર્નામેન્ટમાં સંયુક્ત રીતે બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ સ્કોર ધરાવે છે. WPLમાં બે બેટ્સમેન એવા છે જેમણે 99 ના વ્યક્તિગત સ્કોર સુધી પહોંચ્યું છે પરંતુ સદી સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.

પોઈન્ટ ટેબલમાં RCB ટોપ પર

દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે આરસીબીની જીતમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 96 રનની શાનદાર ઇનિંગ બદલ તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. જો આરસીબી વધુ એક જીત નોંધાવવામાં સફળ રહે છે, તો તેઓ આ સિઝનમાં પ્લેઓફમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની શકે છે. આરસીબીએ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી તેની ચારેય મેચ જીતી છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે.

