હવે લગ્ન નહિ થાય.....સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલનો સંબંધ તૂટ્યો

પલાશ મુછલ સાથે સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન સત્તાવાર રીતે ટૂટી ગયા છે, સ્મૃતિએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર પુષ્ટિ કરી છે.

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન સત્તાવાર રીતે ટૂટી ગયા છે. તે હવે લગ્ન નહીં કરે. વર્લ્ડ ચેમ્પિયન મંધાનાએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર આ વાતની પુષ્ટિ કરી. તેણે પલાશ મુછલ સાથેના લગ્નનો અંત લાવવાના નિર્ણયની જાહેરાત તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર કરી. તેણે દરેકને તેની અને બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરવા પણ કહ્યું.

સ્મૃતિ મંધાનાએ લગ્ન રદ કર્યાની પોસ્ટ્સ

સ્મૃતિ મંધાનાએ કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી મારા જીવન વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે, અને મને લાગે છે કે આ સમયે મારા માટે બોલવું મહત્વપૂર્ણ છે. હું ખૂબ જ ખાનગી વ્યક્તિ છું અને હું તેને તે રીતે રાખવા માંગુ છું, પરંતુ હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે."

તેણીએ ઉમેર્યું, "હું આ બાબતને અહીં જ છોડી દેવા માંગુ છું અને તમને બધાને પણ એવું જ કરવા વિનંતી કરું છું. હું તમને વિનંતી કરું છું કે કૃપા કરીને આ સમયે બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરો અને અમને સમજવા અને અમારી પોતાની ગતિએ આગળ વધવા માટે સમય આપો."

સ્મૃતિ સાથેના લગ્ન વિશે પલાશે શું કહ્યું?
પલાશે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "મેં જીવનમાં આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું છે. હું મારા અંગત સંબંધોથી પાછળ હટી રહ્યો છું. મારા માટે લોકોને આટલી સરળતાથી અને કોઈ પણ આધાર વિના મારા માટે પવિત્ર વસ્તુઓ વિશે પોતાના મંતવ્યો બનાવવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ રહ્યું છે. આ મારા જીવનનો સૌથી મુશ્કેલ સમય છે, અને હું મારી માન્યતાઓમાં અડગ રહીને તેને સુંદરતાથી સંભાળીશ."

સ્મૃતિના પિતાને હૃદયરોગના હુમલો

મંધાનાના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ થવાના હતા. લગ્નના થોડા કલાકો પહેલા જ, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સ્મૃતિના પિતા બીમાર પડ્યા અને તેમને હૃદયરોગના હુમલાને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. પલાશ મુછલની તબિયત પણ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, અને તેમને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ જલ્દી સ્વસ્થ થઈ ગયા. પરિણામે, લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. લગ્ન હવે રદ કરવામાં આવ્યા છે.

સ્મૃતિએ સોશિયલ મીડિયા પરથી તમામ વીડિયો દૂર કર્યા

મંધાનાના લગ્નના બધા કાર્યક્રમો પૂર્ણ થયા હતા, ફક્ત સાત પ્રતિજ્ઞાઓના પવિત્ર સમારોહને જ છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. ક્રિકેટરો અને તેમના મિત્રોએ સોશિયલ મીડિયા પરથી હલ્દી, મહેંદી અને સંગીત સમારોહના તમામ વીડિયો દૂર કર્યા હતા. તબીબી કટોકટીના કારણે સ્મૃતિ મંધાના પરિવાર અને મિત્રોમાં લગ્નની તૈયારીઓ અટકી ગઈ હતી. હવે, પલાશે પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો છે.

