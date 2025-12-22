સ્મૃતિ મંધાનાએ રચ્યો ઈતિહાસ, શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ T20I મેચમાં મેળવી ખાસ સિધ્ધી
મંધાનાએ રવિવાર, 21 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રીલંકા સામેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની પહેલી મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
Smriti Mandhana Record: પલાશ મુછલ સાથેના લગ્ન સમાપ્ત થયા પછી ભારતીય ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ પોતાની પહેલી જ મેચમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 4,000 રન બનાવનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બેટ્સમેન બની. આ દર્શાવે છે કે મંધાનાએ પોતાનું વચન પૂરું કર્યું છે. તેના લગ્ન સમાપ્ત થયા પછી, તેણે કહ્યું હતું કે તેનો પહેલો પ્રેમ ક્રિકેટ હતો.
મંધાનાએ રવિવાર, 21 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રીલંકા સામેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની પહેલી મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તેણીએ 25 રન બનાવ્યા હતા. જેમીમા રોડ્રિગ્સના અણનમ 69 રનની મદદથી ભારતે તે મેચ 8 વિકેટથી જીતી હતી.
મંધાનાની મુખ્ય સિદ્ધિ
સ્મૃતિ મંધાના મહિલા T20Iમાં 4,000 રન બનાવનારી પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બની. પરંતુ તે ન્યૂઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સ પછી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનારી વિશ્વની બીજી બેટ્સમેન છે, જેમણે 177 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 4,716 રન બનાવ્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડની આ અનુભવી મહિલા ક્રિકેટરે 2007 માં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને તે સૌથી સફળ મહિલા ક્રિકેટરોમાંની એક રહી છે.
મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ રન
4716 રન - સુઝી બેટ્સ (ન્યુઝીલેન્ડ)
4007 રન - સ્મૃતિ મંધાના (ભારત)
3654 રન - હરમનપ્રીત કૌર (ભારત)
3473 રન - ચમારી અથાપથુ (શ્રીલંકા)
3431 રન - સોફી ડિવાઇન (ન્યુઝીલેન્ડ)
મંધાનાના સૌથી ઝડપી 4000 T20I રન
જોકે, મંધાના આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી છે, તેણે ફક્ત 3227 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે, જ્યારે બેટ્સે 3675 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. હરમનપ્રીત કૌર, જેણે 2009 માં પોતાના ડેબ્યૂ પછી 3666 રન બનાવ્યા છે, તે સૌથી વધુ T20I રન બનાવનારી બેટ્સમેનોની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. મંધાનાએ 2013 માં T20I ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ત્યારથી તે 154 મેચ રમી છે.
મેચમાં પ્રવેશતા પહેલા, મંધાનાને આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માટે 18 રનની જરૂર હતી. તેણે ઇનિંગની પાંચમી ઓવરમાં ચમારી અટાપટ્ટુનો સામનો કરીને પોતાનો 18મો રન બનાવ્યો. 29 વર્ષીય ખેલાડીએ 4000 T20I રન પૂરા કરવા માટે એક્સ્ટ્રા કવર પર એરિયલ શોટ રમ્યો.
ભારતે શ્રીલંકાને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું
પહેલી મેચમાં, ભારતે ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનને કારણે શ્રીલંકન ટીમ પર આસાન વિજય મેળવ્યો. પ્રથમ બોલિંગ કરતા, તેઓએ મુલાકાતીઓને 121/6 સુધી મર્યાદિત કરી દીધી, જેમાં વિશ્મી ગુણારત્ને (39) સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. લક્ષ્યનો પીછો કરવો યજમાન ટીમ માટે ખૂબ જ સરળ હતો, જેમણે ફક્ત 14.4 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું, જેમાં જેમિમાહ રોડ્રિગ્સે 44 બોલમાં અણનમ 69 રન બનાવ્યા.
