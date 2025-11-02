ETV Bharat / sports

સ્મૃતિ મંધાનાએ બનાવ્યો રેકોર્ડ, ODI વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારી બેટ્સમેન બની

ભારતની સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બેટિંગનો મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

સ્મૃતિ મંધાના
સ્મૃતિ મંધાના (IANS)
Smriti Mandhana Record: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે નવી મુંબઈમાં ડૉ. DY પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી ખાતે રમાઈ રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મિતાલી રાજનો મોટો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. સ્મૃતિ મંધાના આ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં બેટિંગ દ્વારા ઉત્તમ ફોર્મમાં છે.

સ્મૃતિ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારતની સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે: સ્મૃતિ મંધાનાએ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જે એક ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય મહિલા ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મિતાલી રાજના નામે હતો, જેમણે 2017 મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં 409 રન બનાવ્યા હતા. સ્મૃતિ મંધાનાએ 2025ના મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં 434 રન બનાવ્યા હતા. આ વર્લ્ડ કપમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ ટીમ ઈન્ડિયાની બેટિંગમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, મોટાભાગની મેચોમાં બેટિંગ ઓપનિંગ કરી હતી.

ભારતીય મહિલા ટીમ માટે ODI વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારી બેટ્સમેન:

  • સ્મૃતિ મંધાના - 434 રન (2025)
  • મિતાલી રાજ - 409 રન (2017)
  • પૂનમ રાઉત - 381 રન (2017)
  • હરમનપ્રીત કૌર - 359 રન (2017)
  • સ્મૃતિ મંધાના - 327 રન (2022)

ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ વરસાદને કારણે બે કલાક મોડી રમાઈ હતી, બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. શેફાલી અને સ્મૃતિની જોડીએ આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી હતી.

