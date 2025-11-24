શું સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નમાં નવો વળાંક? સોશિયલ મીડિયા પરથી વીડિયો ડીલીટ કર્યા
સ્મૃતિના લગ્નની ખબર પડે તે પહેલાં જ એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે કે ક્યારે થશે અને નવી તારીખો શું હશે.
Published : November 24, 2025 at 8:14 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ થવાના હતા. લગ્ન પહેલા, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સ્મૃતિના પિતા બીમાર પડ્યા હતા અને તેમને હાર્ટ એટેકના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કારણે, મંધાનાના લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. નવી લગ્ન તારીખ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી.
આ બધા વચ્ચે, સ્મૃતિ મંધાનાના ભાવિ પતિ, પલાશ મુચ્છલ પણ બીમાર પડ્યા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું હતું. જોકે, ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધા બાદ, પલાશ તે રાત્રે હોટેલ માટે રવાના થઈ ગયો હતો. લગ્ન અંગેનો આગળનો નિર્ણય સ્મૃતિના પિતા, શ્રીનિવાસ મંધાનાના સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી લેવામાં આવશે. આ સમગ્ર મામલા વચ્ચે, એક વીડિયોએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
સ્મૃતિએ સગાઈની રીલ ડિલીટ કરી દીધી છે
હકીકતમાં, સ્મૃતિ મંધાનાએ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી તેની સગાઈ વિશે પોસ્ટ કરેલો વીડિયો ડિલીટ કરી દીધો છે. ત્યારથી, તેના ચાહકો વિવિધ પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. મોડી રાત્રે, સ્મૃતિ મંધાનાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી "સમજો હો ગયા" ગીત માટે બનાવેલી રીલ ડિલીટ કરી દીધી હતી.
Palash Muchhal, Smriti Mandhana’s wedding postponed after her father suffers heart attack— IANS (@ians_india) November 23, 2025
· Music composer Palash Muchhal’s wedding with Indian cricketer Smriti Mandhana has been indefinitely postponed
🔗: https://t.co/J13JNQKtRO pic.twitter.com/oMWYczFnHk
આ રીલમાં તેની નજીકના સાથી ખેલાડીઓ જેમીમા રોડ્રિગ્સ, શ્રેયંકા પાટિલ અને રાધા યાદવ હતા. સ્મૃતિ મંધાના કે તેના પરિવારે આ અંગે સત્તાવાર રીતે કંઈપણ પુષ્ટિ આપી નથી. દરમિયાન, ચાહકો સોશિયલ મીડિયા પર વિડિઓ દૂર કરવા પાછળ વિવિધ અર્થો ગણાવી રહ્યા છે. તેઓ પ્રાર્થના પણ કરી રહ્યા છે કે બધું બરાબર થાય અને સ્મૃતિ જલ્દી લગ્ન કરે.
લગ્નની તૈયારીઓ દરમિયાન પિતાને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો
રવિવારે, જ્યારે સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્નની તૈયારીઓ સાંગલીના સમડોલી રોડ પર આવેલા મંધાનાના ફાર્મહાઉસમાં ચાલી રહી હતી, ત્યારે સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે સાંગલીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્મૃતિ મંધાના અને તેનો પરિવાર પણ હોસ્પિટલમાં હાજર હતા.
આ ઘટનાને કારણે, લગ્ન સ્થળના મહેમાનોને પાછા મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે સ્થળ પરથી સજાવટ દૂર કરવામાં આવી રહી છે. મેનેજર તોહિન મિશ્રાએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે રવિવારે યોજાનારા લગ્ન સમારોહને આ કારણે મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે.
